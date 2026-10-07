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Московская биржа подала в суд Евросоюза иск против Совета ЕС - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Московская биржа подала в суд Евросоюза иск против Совета ЕС
Московская биржа подала в суд Евросоюза иск против Совета ЕС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Московская биржа подала в суд Евросоюза иск против Совета ЕС
Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, следует из опубликованной в среду карточки дела, с которой ознакомилось РИА Новости. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, следует из опубликованной в среду карточки дела, с которой ознакомилось РИА Новости. "T-658/26 - Московская биржа против Совета. Дата подачи: 5 октября 2026 года. Статус: на рассмотрении", - значится в базе Суда ЕС. Дело зарегистрировано в Общем суде ЕС. Подробности и требования Московской биржи в опубликованной на данный момент карточке дела не приводятся. Московская биржа в июле была включена Евросоюзом в санкционные списки в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России. ЕС объяснял введение ограничений тем, что биржа якобы "оказывает материальную или финансовую поддержку российскому правительству либо получает от него выгоду". В обосновании санкций Совет ЕС называл Московскую биржу "центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России". В карточке дела Московской биржи на сайте Суда ЕС пока не уточняется, какие именно акты Совета ЕС и на каких основаниях она оспаривает. При этом Суд ЕС подтверждает, что проверка законности персональных ограничительных мер относится к компетенции судов Евросоюза. Власти России неоднократно заявляли, что вводимые Евросоюзом односторонние санкции незаконны, и отмечали, что Россия адаптировалась к санкционному давлению, а попытки Запада ослабить российскую экономику с помощью ограничительных мер не достигли поставленных целей.
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40
запад, ес, мосбиржа, россия
ЗАПАД, ЕС, Мосбиржа, РОССИЯ
14:51 07.10.2026 (обновлено: 14:55 07.10.2026)
 
Московская биржа подала в суд Евросоюза иск против Совета ЕС

Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, следует из опубликованной в среду карточки дела, с которой ознакомилось РИА Новости.
"T-658/26 - Московская биржа против Совета. Дата подачи: 5 октября 2026 года. Статус: на рассмотрении", - значится в базе Суда ЕС.
Дело зарегистрировано в Общем суде ЕС.
Подробности и требования Московской биржи в опубликованной на данный момент карточке дела не приводятся.
Московская биржа в июле была включена Евросоюзом в санкционные списки в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России. ЕС объяснял введение ограничений тем, что биржа якобы "оказывает материальную или финансовую поддержку российскому правительству либо получает от него выгоду".
В обосновании санкций Совет ЕС называл Московскую биржу "центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России".
В карточке дела Московской биржи на сайте Суда ЕС пока не уточняется, какие именно акты Совета ЕС и на каких основаниях она оспаривает. При этом Суд ЕС подтверждает, что проверка законности персональных ограничительных мер относится к компетенции судов Евросоюза.
Власти России неоднократно заявляли, что вводимые Евросоюзом односторонние санкции незаконны, и отмечали, что Россия адаптировалась к санкционному давлению, а попытки Запада ослабить российскую экономику с помощью ограничительных мер не достигли поставленных целей.
 
ЗАПАДЕСМосбиржаРОССИЯ
 
 
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