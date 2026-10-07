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Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты
Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты - 07.10.2026, ПРАЙМ
Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты
В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной почтовой системе "Почты России" для ведения официальной... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:55+0300
2026-10-07T18:55+0300
бизнес
россия
дмитрий григоренко
почта россии
фнс россии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной почтовой системе "Почты России" для ведения официальной переписки, правительство подготовило соответствующий законопроект, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Когда готовили закон о "Почте России", получили много предложений. Одно из них – разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект. Он будет опубликован для общественного обсуждения", – рассказал вице-премьер на полях форума "Цифровые решения". По его словам, у бизнеса появится новый сервис, который позволит сэкономить на аренде и упростить официальную коммуникацию. В аппарате вице-премьера уточнили, что по действующему законодательству для официальной коммуникации юрлица должны использовать "физический" адрес. Там пояснили, что для постановки на учет в ФНС в рамках законопроекта предлагается использовать домашний адрес руководителя, который при этом не будет отображаться в ЕГРЮЛ. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, дмитрий григоренко, почта россии, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Почта России, ФНС России
18:55 07.10.2026
 
Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты

Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес с помощью электронной системы "Почты России"

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной почтовой системе "Почты России" для ведения официальной переписки, правительство подготовило соответствующий законопроект, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Когда готовили закон о "Почте России", получили много предложений. Одно из них – разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект. Он будет опубликован для общественного обсуждения", – рассказал вице-премьер на полях форума "Цифровые решения".
По его словам, у бизнеса появится новый сервис, который позволит сэкономить на аренде и упростить официальную коммуникацию.
В аппарате вице-премьера уточнили, что по действующему законодательству для официальной коммуникации юрлица должны использовать "физический" адрес.
Там пояснили, что для постановки на учет в ФНС в рамках законопроекта предлагается использовать домашний адрес руководителя, который при этом не будет отображаться в ЕГРЮЛ.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯДмитрий ГригоренкоПочта РоссииФНС России
 
 
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