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Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты

Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты - 07.10.2026, ПРАЙМ

Юрлицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты

В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной почтовой системе "Почты России" для ведения официальной... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:55+0300

2026-10-07T18:55+0300

2026-10-07T18:55+0300

бизнес

россия

дмитрий григоренко

почта россии

фнс россии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной почтовой системе "Почты России" для ведения официальной переписки, правительство подготовило соответствующий законопроект, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Когда готовили закон о "Почте России", получили много предложений. Одно из них – разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект. Он будет опубликован для общественного обсуждения", – рассказал вице-премьер на полях форума "Цифровые решения". По его словам, у бизнеса появится новый сервис, который позволит сэкономить на аренде и упростить официальную коммуникацию. В аппарате вице-премьера уточнили, что по действующему законодательству для официальной коммуникации юрлица должны использовать "физический" адрес. Там пояснили, что для постановки на учет в ФНС в рамках законопроекта предлагается использовать домашний адрес руководителя, который при этом не будет отображаться в ЕГРЮЛ. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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