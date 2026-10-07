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Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире

Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире - 07.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире

Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:42+0300

2026-10-07T10:42+0300

2026-10-07T10:42+0300

мировая экономика

южная америка

европа

сша

александр новак

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает агентство Bloomberg. В интервью агентству один из австралийских фермеров рассказал о том, что на фоне роста цен на дизтопливо фермерам нужно собрать урожай больше среднего, чтобы хотя бы покрыть расходы на топливо, а также поделился своей обеспокоенностью касательно растущей неопределенности вокруг энергопоставок. "Его затруднительная ситуация повторяется в крупных сельскохозяйственных регионах от Южной Америки до Европы и США, повышая риски того, что возросшие цены на энергоресурсы приведут к сокращению производства и запустят новую волну продовольственной инфляции", - говорится в сообщении Bloomberg. На прошлой неделе страны "Большой семерки" согласовали выпуск на глобальный рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, а цены находятся на рекордных значениях. На это, по его словам, повлияли в том числе и запрет на экспорт из России дизтоплива, санкционные ограничения, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, закрытие логистических маршрутов, таких как Ормузский пролив.

южная америка

европа

сша

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мировая экономика, южная америка, европа, сша, александр новак