Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/bloomberg-874017635.html
Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире
Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире - 07.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире
Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:42+0300
2026-10-07T10:42+0300
мировая экономика
южная америка
европа
сша
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/60/829446001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0db025ad6731052de792f4b6feb5243e.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает агентство Bloomberg. В интервью агентству один из австралийских фермеров рассказал о том, что на фоне роста цен на дизтопливо фермерам нужно собрать урожай больше среднего, чтобы хотя бы покрыть расходы на топливо, а также поделился своей обеспокоенностью касательно растущей неопределенности вокруг энергопоставок. "Его затруднительная ситуация повторяется в крупных сельскохозяйственных регионах от Южной Америки до Европы и США, повышая риски того, что возросшие цены на энергоресурсы приведут к сокращению производства и запустят новую волну продовольственной инфляции", - говорится в сообщении Bloomberg. На прошлой неделе страны "Большой семерки" согласовали выпуск на глобальный рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, а цены находятся на рекордных значениях. На это, по его словам, повлияли в том числе и запрет на экспорт из России дизтоплива, санкционные ограничения, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, закрытие логистических маршрутов, таких как Ормузский пролив.
южная америка
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/60/829446001_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a044ac9f8348990d6f3d66208db7780d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, южная америка, европа, сша, александр новак
Мировая экономика, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, США, Александр Новак
10:42 07.10.2026
 
Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции в мире

Bloomberg: кризис с дизтопливом угрожает продовольственной инфляции во многих странах мира

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает агентство Bloomberg.
В интервью агентству один из австралийских фермеров рассказал о том, что на фоне роста цен на дизтопливо фермерам нужно собрать урожай больше среднего, чтобы хотя бы покрыть расходы на топливо, а также поделился своей обеспокоенностью касательно растущей неопределенности вокруг энергопоставок.
"Его затруднительная ситуация повторяется в крупных сельскохозяйственных регионах от Южной Америки до Европы и США, повышая риски того, что возросшие цены на энергоресурсы приведут к сокращению производства и запустят новую волну продовольственной инфляции", - говорится в сообщении Bloomberg.
На прошлой неделе страны "Большой семерки" согласовали выпуск на глобальный рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, а цены находятся на рекордных значениях. На это, по его словам, повлияли в том числе и запрет на экспорт из России дизтоплива, санкционные ограничения, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, закрытие логистических маршрутов, таких как Ормузский пролив.
 
Мировая экономикаЮЖНАЯ АМЕРИКАЕВРОПАСШААлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала