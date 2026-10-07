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Болгария инициирует расследование в районе атаки дронов в Черном море - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Болгария инициирует расследование в районе атаки дронов в Черном море
Болгария инициирует расследование в районе атаки дронов в Черном море - 07.10.2026, ПРАЙМ
Болгария инициирует расследование в районе атаки дронов в Черном море
Болгария намерена инициировать расследование в районе атаки беспилотников на суда в Черном море, заявил премьер-министр страны Румен Радев. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:53+0300
2026-10-07T21:53+0300
болгария
черное море
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Болгария намерена инициировать расследование в районе атаки беспилотников на суда в Черном море, заявил премьер-министр страны Румен Радев. Во вторник Радев заявил, что беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно загорелось, другое затонуло. Власти Болгарии не располагают сведениями, кому принадлежали атаковавшие дроны. "Болгария совместно с Турцией и Румынией и при поддержке своих американских партнеров предложит провести обследование района ударов, особенно в районе нахождения корабля Able", - заявил премьер, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ). По словам Радева, Европейское агентство по безопасности мореплавания (EMSA) уже предложило безвозмездно провести исследование затонувшего судна Alfa Watan, где могут быть обнаружены обломки поразивших его дронов. "Только после этого мы сможем сказать, что это за дрон и кто совершил атаку… Если окажется, что беспилотники российские или украинские, мы немедленно направим ноту в соответствующую страну и запросим консультации с ней", - заявил Радев. Во вторник с загоревшегося после атаки дронов зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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болгария, черное море, турция, дмитрий песков
БОЛГАРИЯ, Черное море, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков
21:53 07.10.2026
 
Болгария инициирует расследование в районе атаки дронов в Черном море

Премьер Радев: Болгария намерена инициировать расследование в районе атаки БПЛА на суда

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Болгария намерена инициировать расследование в районе атаки беспилотников на суда в Черном море, заявил премьер-министр страны Румен Радев.
Во вторник Радев заявил, что беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно загорелось, другое затонуло. Власти Болгарии не располагают сведениями, кому принадлежали атаковавшие дроны.
"Болгария совместно с Турцией и Румынией и при поддержке своих американских партнеров предложит провести обследование района ударов, особенно в районе нахождения корабля Able", - заявил премьер, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).
По словам Радева, Европейское агентство по безопасности мореплавания (EMSA) уже предложило безвозмездно провести исследование затонувшего судна Alfa Watan, где могут быть обнаружены обломки поразивших его дронов.
"Только после этого мы сможем сказать, что это за дрон и кто совершил атаку… Если окажется, что беспилотники российские или украинские, мы немедленно направим ноту в соответствующую страну и запросим консультации с ней", - заявил Радев.
Во вторник с загоревшегося после атаки дронов зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
 
БОЛГАРИЯЧерное мореТУРЦИЯДмитрий Песков
 
 
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