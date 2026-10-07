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Аграрии в 2026 году обработали более миллиона гектаров с помощью БПЛА
Аграрии в 2026 году обработали более миллиона гектаров с помощью БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
Аграрии в 2026 году обработали более миллиона гектаров с помощью БПЛА
Аграрии в 2026 году обработали в России более 1 миллиона гектаров с помощью беспилотников, что оказалось больше изначальных ожиданий, сообщила глава Минсельхоза | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:46+0300
2026-10-07T15:46+0300
2026-10-07T15:46+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аграрии в 2026 году обработали в России более 1 миллиона гектаров с помощью беспилотников, что оказалось больше изначальных ожиданий, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Отдельное направление – это беспилотные летательные системы, которые мы используем ... Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников", - сказала она на пленарной сессии выставки "Золотая осень".
По ее словам, количество автопилотной техники растет каждый год на 24 тысячи единицы. "И каждый год все равно мы ее увеличиваем, все равно мы ее приобретаем и наши предприятия-производители ее выпускают", - добавила она.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Аграрии в 2026 году обработали более миллиона гектаров с помощью БПЛА
Лут: аграрии в 2026 году обработали более миллиона гектаров с помощью беспилотников
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аграрии в 2026 году обработали в России более 1 миллиона гектаров с помощью беспилотников, что оказалось больше изначальных ожиданий, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Отдельное направление – это беспилотные летательные системы, которые мы используем ... Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников", - сказала она на пленарной сессии выставки "Золотая осень".
По ее словам, количество автопилотной техники растет каждый год на 24 тысячи единицы. "И каждый год все равно мы ее увеличиваем, все равно мы ее приобретаем и наши предприятия-производители ее выпускают", - добавила она.