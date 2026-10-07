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Три российских бренда победили в конкурсе "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Три российских бренда победили в конкурсе "Знай наших"
Три российских бренда победили в конкурсе "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Три российских бренда победили в конкурсе "Знай наших"
Петербургский бренд re-feel, московская марка TERRO и разработка из Бурятии Novoskin победили в направлении "Знай полезных" конкурса растущих российских брендов | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T20:38+0300
2026-10-07T20:38+0300
бизнес
россия
москва
бурятия
владимир путин
агентство стратегических инициатив
вэб
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Петербургский бренд re-feel, московская марка TERRO и разработка из Бурятии Novoskin победили в направлении "Знай полезных" конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". "Re-feel, TERRO и Novoskin (стали победителями в направлении "Знай полезных"- ред.)", - сказала министр культуры России Ольга Любимова, приглашенная для награждения победителей. Петербургский бренд re-feel создает витаминные стики, функциональный мармелад, напитки и протеин, московский TERRO с 2009 года выпускает сноуборды, экипировку и одежду для горных и городских трасс, разработка Novoskin из Бурятии представляет раневое покрытие на основе коллаген-ламининовой матрицы, которое помогает врачам при лечении ожогов, трофических язв, пролежней и других повреждений кожи. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
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40
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бизнес, россия, москва, бурятия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, вэб
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Бурятия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, ВЭБ
20:38 07.10.2026
 
Три российских бренда победили в конкурсе "Знай наших"

Re-feel, TERRO и Novoskin победили в конкурсе "Знай полезных"

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Петербургский бренд re-feel, московская марка TERRO и разработка из Бурятии Novoskin победили в направлении "Знай полезных" конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
"Re-feel, TERRO и Novoskin (стали победителями в направлении "Знай полезных"- ред.)", - сказала министр культуры России Ольга Любимова, приглашенная для награждения победителей.
Петербургский бренд re-feel создает витаминные стики, функциональный мармелад, напитки и протеин, московский TERRO с 2009 года выпускает сноуборды, экипировку и одежду для горных и городских трасс, разработка Novoskin из Бурятии представляет раневое покрытие на основе коллаген-ламининовой матрицы, которое помогает врачам при лечении ожогов, трофических язв, пролежней и других повреждений кожи.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБурятияВладимир ПутинАгентство стратегических инициативВЭБ
 
 
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