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Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших"
Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших"
Пятнадцать брендов из десяти регионов РФ стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:08+0300
2026-10-07T22:08+0300
2026-10-07T22:08+0300
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владимир путин
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Пятнадцать брендов из десяти регионов РФ стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
Пятнадцать брендов из десяти регионов России стали победителями четвертого сезона конкурса "Знай наших", стало известно по итогам церемонии награждения.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс, ВЭБ
Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших"
Пятнадцать брендов из десяти регионов России стали победителями конкурса "Знай наших"
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Пятнадцать брендов из десяти регионов РФ стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных".
Пятнадцать брендов из десяти регионов России стали победителями четвертого сезона конкурса "Знай наших", стало известно по итогам церемонии награждения.
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.