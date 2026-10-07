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Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших"

Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Пятнадцать российских брендов стали победителями конкурса "Знай наших"

Пятнадцать брендов из десяти регионов РФ стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:08+0300

2026-10-07T22:08+0300

2026-10-07T22:08+0300

бизнес

россия

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владимир путин

агентство стратегических инициатив

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Пятнадцать брендов из десяти регионов РФ стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса "Знай наших" по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай креативных", "Знай полезных", "Знай технологических" и "Знай разных". Пятнадцать брендов из десяти регионов России стали победителями четвертого сезона конкурса "Знай наших", стало известно по итогам церемонии награждения. Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.

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бизнес, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб