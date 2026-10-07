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Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая
Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая - 07.10.2026, ПРАЙМ
Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая
Британские власти не обсуждают присоединение страны к пошлинам Европейского союза в отношении китайских электромобилей, сообщил депутат Хэмиш Фальконер,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:27+0300
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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британские власти не обсуждают присоединение страны к пошлинам Европейского союза в отношении китайских электромобилей, сообщил депутат Хэмиш Фальконер, курирующий в британском правительстве отношения с Евросоюзом. В понедельник газета Times писала, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили после угрозы применения торговых барьеров в отношении Великобритании со стороны Евросоюза. "Не состоится такого разговора (о введении пошлин - ред.) с моими европейскими коллегами", - сказал Фальконер, комментируя повестку дня встречи с главой Европарламента Робертом Метсолой и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в среду, его слова приводит издание Politico. Он добавил, что Великобритания не является "черным ходом" для поставок зарубежных товаров и что в королевстве действуют очень жесткие торговые правила. В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
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бизнес, мировая экономика, китай, великобритания, европа, роберта метсола, марош шефчович, ес, politico, new york times
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Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая
Депутат Фальконер: Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая