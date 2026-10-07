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Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая
Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая - 07.10.2026, ПРАЙМ
Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая
Британские власти не обсуждают присоединение страны к пошлинам Европейского союза в отношении китайских электромобилей, сообщил депутат Хэмиш Фальконер,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:27+0300
2026-10-07T10:31+0300
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мировая экономика
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европа
роберта метсола
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ес
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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британские власти не обсуждают присоединение страны к пошлинам Европейского союза в отношении китайских электромобилей, сообщил депутат Хэмиш Фальконер, курирующий в британском правительстве отношения с Евросоюзом. В понедельник газета Times писала, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили после угрозы применения торговых барьеров в отношении Великобритании со стороны Евросоюза. "Не состоится такого разговора (о введении пошлин - ред.) с моими европейскими коллегами", - сказал Фальконер, комментируя повестку дня встречи с главой Европарламента Робертом Метсолой и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в среду, его слова приводит издание Politico. Он добавил, что Великобритания не является "черным ходом" для поставок зарубежных товаров и что в королевстве действуют очень жесткие торговые правила. В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
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бизнес, мировая экономика, китай, великобритания, европа, роберта метсола, марош шефчович, ес, politico, new york times
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, Роберта Метсола, Марош Шефчович, ЕС, Politico, New York Times
10:27 07.10.2026 (обновлено: 10:31 07.10.2026)
 
Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая

Депутат Фальконер: Британия не обсуждает введение пошлин ЕС на электромобили из Китая

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британские власти не обсуждают присоединение страны к пошлинам Европейского союза в отношении китайских электромобилей, сообщил депутат Хэмиш Фальконер, курирующий в британском правительстве отношения с Евросоюзом.
В понедельник газета Times писала, что британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили после угрозы применения торговых барьеров в отношении Великобритании со стороны Евросоюза.
"Не состоится такого разговора (о введении пошлин - ред.) с моими европейскими коллегами", - сказал Фальконер, комментируя повестку дня встречи с главой Европарламента Робертом Метсолой и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в среду, его слова приводит издание Politico.
Он добавил, что Великобритания не является "черным ходом" для поставок зарубежных товаров и что в королевстве действуют очень жесткие торговые правила.
В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАРоберта МетсолаМарош ШефчовичЕСPoliticoNew York Times
 
 
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