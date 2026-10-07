https://1prime.ru/20261007/cfd-874001192.html
Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах
Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах - 07.10.2026, ПРАЙМ
Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах
CFD-контракты позволяют участвовать в движении котировок иностранных акций, индексов и биржевых фондов без прямой покупки этих активов. Это повышает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:00+0300
2026-10-07T09:00+0300
2026-10-07T10:13+0300
рынок
бизнес
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867438157_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a1bb037419603b31c517f0e49736bc69.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. CFD-контракты позволяют участвовать в движении котировок иностранных акций, индексов и биржевых фондов без прямой покупки этих активов. Это повышает диверсификацию портфеля и расширяет возможности инвестора, рассказал агентству "Прайм" глава форекс-направления "БКС Мир инвестиций" Тарас Данилюк.CFD (contract for difference) – контракт на разницу цен. По словам эксперта, его стоимость меняется вслед за ценой базового актива. Инвестор заключает расчетный договор, финансовый результат которого зависит от изменения котировок. Прямой покупки ценных бумаг при этом не происходит."Если инвестор ожидает роста выбранного актива, он может открыть позицию на покупку CFD, а затем закрыть ее по более высокой цене. При ожидании снижения используется обратная схема – позиция на продажу, которая закрывается по более низкой цене. Так инструмент позволяет реализовывать идеи в обоих направлениях", – пояснил Данилюк.Ключевая задача, которую помогают решать CFD, – диверсификация вложений. Контракты на разницу цен открывают доступ к динамике широкого списка зарубежных компаний, а также фондов и индексов – например, S&P 500."С помощью CFD можно участвовать в динамике более 100 крупнейших иностранных компаний. Это расширяет набор инвестиционных идей и помогает уменьшить зависимость вложений от одного рынка. Распределяя активы между разными секторами, странами и валютами, инвестор может не только снизить риски, но и повысить доходность портфеля", – отметил эксперт.Расчеты по CFD проводятся внутри России: поскольку инвестор не приобретает иностранные бумаги, отсутствует риск блокировки зарубежных активов. Дополнительный плюс – возможность получать выплаты в размере начисленных дивидендов по конкретным акциям."В нашем случае работа с CFD доступна в приложении "БКС Мир инвестиций", то есть никакие дополнительные сервисы инвестору не нужны. Причем для большинства инструментов статус квалифицированного инвестора не требуется", – пояснил Данилюк.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867438157_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4e2340fa70beeb32b3dce9d0c321e6c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, бизнес, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Бизнес, "БКС Мир инвестиций"
Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах
Эксперт БКС Данилюк: CFD заметно усиливают диверсификацию портфеля
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. CFD-контракты позволяют участвовать в движении котировок иностранных акций, индексов и биржевых фондов без прямой покупки этих активов. Это повышает диверсификацию портфеля и расширяет возможности инвестора, рассказал агентству "Прайм" глава форекс-направления "БКС Мир инвестиций" Тарас Данилюк.
CFD (contract for difference) – контракт на разницу цен. По словам эксперта, его стоимость меняется вслед за ценой базового актива. Инвестор заключает расчетный договор, финансовый результат которого зависит от изменения котировок. Прямой покупки ценных бумаг при этом не происходит.
"Если инвестор ожидает роста выбранного актива, он может открыть позицию на покупку CFD, а затем закрыть ее по более высокой цене. При ожидании снижения используется обратная схема – позиция на продажу, которая закрывается по более низкой цене. Так инструмент позволяет реализовывать идеи в обоих направлениях", – пояснил Данилюк.
Ключевая задача, которую помогают решать CFD, – диверсификация вложений. Контракты на разницу цен открывают доступ к динамике широкого списка зарубежных компаний, а также фондов и индексов – например, S&P 500.
"С помощью CFD можно участвовать в динамике более 100 крупнейших иностранных компаний. Это расширяет набор инвестиционных идей и помогает уменьшить зависимость вложений от одного рынка. Распределяя активы между разными секторами, странами и валютами, инвестор может не только снизить риски, но и повысить доходность портфеля", – отметил эксперт.
Расчеты по CFD проводятся внутри России: поскольку инвестор не приобретает иностранные бумаги, отсутствует риск блокировки зарубежных активов. Дополнительный плюс – возможность получать выплаты в размере начисленных дивидендов по конкретным акциям.
"В нашем случае работа с CFD доступна в приложении "БКС Мир инвестиций", то есть никакие дополнительные сервисы инвестору не нужны. Причем для большинства инструментов статус квалифицированного инвестора не требуется", – пояснил Данилюк.