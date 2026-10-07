https://1prime.ru/20261007/cfd-874001192.html

Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах

Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах - 07.10.2026, ПРАЙМ

Финансист рассказал, как заработать на CFD-контрактах

CFD-контракты позволяют участвовать в движении котировок иностранных акций, индексов и биржевых фондов без прямой покупки этих активов. Это повышает... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:00+0300

2026-10-07T09:00+0300

2026-10-07T10:13+0300

рынок

бизнес

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. CFD-контракты позволяют участвовать в движении котировок иностранных акций, индексов и биржевых фондов без прямой покупки этих активов. Это повышает диверсификацию портфеля и расширяет возможности инвестора, рассказал агентству "Прайм" глава форекс-направления "БКС Мир инвестиций" Тарас Данилюк.CFD (contract for difference) – контракт на разницу цен. По словам эксперта, его стоимость меняется вслед за ценой базового актива. Инвестор заключает расчетный договор, финансовый результат которого зависит от изменения котировок. Прямой покупки ценных бумаг при этом не происходит."Если инвестор ожидает роста выбранного актива, он может открыть позицию на покупку CFD, а затем закрыть ее по более высокой цене. При ожидании снижения используется обратная схема – позиция на продажу, которая закрывается по более низкой цене. Так инструмент позволяет реализовывать идеи в обоих направлениях", – пояснил Данилюк.Ключевая задача, которую помогают решать CFD, – диверсификация вложений. Контракты на разницу цен открывают доступ к динамике широкого списка зарубежных компаний, а также фондов и индексов – например, S&P 500."С помощью CFD можно участвовать в динамике более 100 крупнейших иностранных компаний. Это расширяет набор инвестиционных идей и помогает уменьшить зависимость вложений от одного рынка. Распределяя активы между разными секторами, странами и валютами, инвестор может не только снизить риски, но и повысить доходность портфеля", – отметил эксперт.Расчеты по CFD проводятся внутри России: поскольку инвестор не приобретает иностранные бумаги, отсутствует риск блокировки зарубежных активов. Дополнительный плюс – возможность получать выплаты в размере начисленных дивидендов по конкретным акциям."В нашем случае работа с CFD доступна в приложении "БКС Мир инвестиций", то есть никакие дополнительные сервисы инвестору не нужны. Причем для большинства инструментов статус квалифицированного инвестора не требуется", – пояснил Данилюк.

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рынок, бизнес, "бкс мир инвестиций"