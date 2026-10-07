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В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре

В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре

Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в крупнейших городах России в октябре является хирург-имплантолог в Челябинске с зарплатой от 500 тысяч рублей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:38+0300

2026-10-07T09:38+0300

2026-10-07T09:38+0300

общество

здоровье

финансы

москва

санкт-петербург

красноярск

superjob

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в крупнейших городах России в октябре является хирург-имплантолог в Челябинске с зарплатой от 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob. По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. Для сравнения, вакансией с самой высокой зарплатой в Москве в октябре является должность ведущего менеджера по продажам оборудования - от 400 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге - врача УЗИ (300 тысяч рублей). В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений - врачи. Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц - в топе вакансий Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары. Предложения для инженеров и квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Краснодара. В Москве в топ вошла вакансия коммерческого директора, в Волгограде - заместителя директора по качеству, в Воронеже - начальника участка пути, в Красноярске - главного врача, в Новосибирске - начальника производственного участка, в Омске - главного технолога пищевого производства, в Перми - управляющего салоном мужской одежды.

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