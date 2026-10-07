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В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре
В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре
Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в крупнейших городах России в октябре является хирург-имплантолог в Челябинске с зарплатой от 500 тысяч рублей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:38+0300
2026-10-07T09:38+0300
2026-10-07T09:38+0300
общество
здоровье
финансы
москва
санкт-петербург
красноярск
superjob
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в крупнейших городах России в октябре является хирург-имплантолог в Челябинске с зарплатой от 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob.
По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
Для сравнения, вакансией с самой высокой зарплатой в Москве в октябре является должность ведущего менеджера по продажам оборудования - от 400 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге - врача УЗИ (300 тысяч рублей).
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений - врачи.
Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц - в топе вакансий Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары.
Предложения для инженеров и квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Краснодара.
В Москве в топ вошла вакансия коммерческого директора, в Волгограде - заместителя директора по качеству, в Воронеже - начальника участка пути, в Красноярске - главного врача, в Новосибирске - начальника производственного участка, в Омске - главного технолога пищевого производства, в Перми - управляющего салоном мужской одежды.
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общество , здоровье, финансы, москва, санкт-петербург, красноярск, superjob
Общество , Здоровье, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Красноярск, SuperJob
В Челябинске назвали самую высокую зарплату в октябре
SuperJob: самой высокой зарплатой в городах России в октябре является хирург-имплантолог
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в крупнейших городах России в октябре является хирург-имплантолог в Челябинске с зарплатой от 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob.
По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
Для сравнения, вакансией с самой высокой зарплатой в Москве в октябре является должность ведущего менеджера по продажам оборудования - от 400 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге - врача УЗИ (300 тысяч рублей).
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений - врачи.
Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц - в топе вакансий Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары.
Предложения для инженеров и квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Краснодара.
В Москве в топ вошла вакансия коммерческого директора, в Волгограде - заместителя директора по качеству, в Воронеже - начальника участка пути, в Красноярске - главного врача, в Новосибирске - начальника производственного участка, в Омске - главного технолога пищевого производства, в Перми - управляющего салоном мужской одежды.