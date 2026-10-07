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Число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов
Число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов
Число водителей без полисов ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов за это нарушение и составляет в текущем году около 10,3%, или 4,5 миллиона,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Число водителей без полисов ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов за это нарушение и составляет в текущем году около 10,3%, или 4,5 миллиона, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он привел данные исследования, которое эксперты "Народного фронта" провели в текущем году, согласно которым 10,3% автовладельцев на дорогах не имеют полиса ОСАГО. "В 2026 году без ОСАГО эксплуатировался каждый десятый автомобиль - это около 4,5 миллиона автомобилей", - сказал он. Шкуматов напомнил, что с прошлого года в России были увеличены штрафы за езду без ОСАГО: штраф за первое за первое нарушение составляет 800 рублей, за повторные – 3 тысячи или 5 тысяч рублей. Однако, по его словам, никакого влияния на статистику нарушений это не оказало – число автовладельцев без страхового полиса не изменилось. "Это маргинальная группа автомобилистов, которые считают, что с ними ничего не произойдет, что они десять лет не попадали в ДТП и не попадут снова. При этом рост числа судебных разбирательств с ними говорит о том, что эти водители не горят желанием возмещать убытки потерпевшим автовладельцам", - сказал он. "Единственное решение, которое здесь может сработать – это автоматизация контроля", - уверен Шкуматов. Он напомнил, что сейчас власти готовят систему контроля полисов ОСАГО через камеры дорожной видеофиксации. "Очевидно, что автоматическая проверка делает выявление нарушения зависимым не от случайной проверки инспектора, а от самого факта регулярного движения автомобиля по дорогам", - заключил он.
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
12:13 07.10.2026
 
Число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов

"Народный фронт": число водителей без ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Число водителей без полисов ОСАГО в России не снизилось после повышения штрафов за это нарушение и составляет в текущем году около 10,3%, или 4,5 миллиона, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Он привел данные исследования, которое эксперты "Народного фронта" провели в текущем году, согласно которым 10,3% автовладельцев на дорогах не имеют полиса ОСАГО.
"В 2026 году без ОСАГО эксплуатировался каждый десятый автомобиль - это около 4,5 миллиона автомобилей", - сказал он.
Шкуматов напомнил, что с прошлого года в России были увеличены штрафы за езду без ОСАГО: штраф за первое за первое нарушение составляет 800 рублей, за повторные – 3 тысячи или 5 тысяч рублей.
Однако, по его словам, никакого влияния на статистику нарушений это не оказало – число автовладельцев без страхового полиса не изменилось.
"Это маргинальная группа автомобилистов, которые считают, что с ними ничего не произойдет, что они десять лет не попадали в ДТП и не попадут снова. При этом рост числа судебных разбирательств с ними говорит о том, что эти водители не горят желанием возмещать убытки потерпевшим автовладельцам", - сказал он.
"Единственное решение, которое здесь может сработать – это автоматизация контроля", - уверен Шкуматов.
Он напомнил, что сейчас власти готовят систему контроля полисов ОСАГО через камеры дорожной видеофиксации.
"Очевидно, что автоматическая проверка делает выявление нарушения зависимым не от случайной проверки инспектора, а от самого факта регулярного движения автомобиля по дорогам", - заключил он.
 
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