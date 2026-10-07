https://1prime.ru/20261007/dalio-874044282.html
"Классический мыльный пузырь": миллиардер из США предрек конец цикла ИИ
"Классический мыльный пузырь": миллиардер из США предрек конец цикла ИИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Классический мыльный пузырь": миллиардер из США предрек конец цикла ИИ
Тема искусственного интеллекта представляет собой "классический мыльный пузырь", который приближается к своему концу, считает американский миллиардер,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:40+0300
2026-10-07T18:40+0300
2026-10-07T18:51+0300
технологии
мировая экономика
сингапур
сша
bridgewater associates
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874044282.jpg?1791388265
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тема искусственного интеллекта представляет собой "классический мыльный пузырь", который приближается к своему концу, считает американский миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире инвестиционных компаний Bridgewater Associates Рэй Далио. Выступая на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре в среду, Далио сказал, что огромный объем долга накапливается, чтобы финансировать ИИ. При этом процентные ставки продолжают расти, а это и есть точка, в которой пузырь начинает лопаться, пишет агентство Блумберг. "Мы находимся в части цикла, которая предшествует этому, но мы приближаемся к этому. Думаю, мы близки к этому", - приводит агентство его слова. По мнению Далио, этому также могут способствовать налоги на богатство и другие попытки конвертировать нереализованную прибыль в наличность. "Все говорят: "Я стою миллиард долларов". Ну ОК. А попробуй потрать это. Чтобы потратить, вам придется продать богатство ради получения денег. И пузырь обычно на этом лопается", - пояснил миллиардер. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исследование профессора финансов и недвижимости Колумбийской школы бизнеса Стейна ван Ньювербурга сообщало, что финансирование внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает потенциальные системные риски в США за счет увеличения доли в экономике при сохранении неопределенности. По мнению ученого, активное привлечение инвестиций привело к росту долговой нагрузки и зависимости предприятий от потоков выручки, которые пока не подтверждены.
сингапур
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сингапур, сша, bridgewater associates
Технологии, Мировая экономика, СИНГАПУР, США, Bridgewater Associates
"Классический мыльный пузырь": миллиардер из США предрек конец цикла ИИ
Основатель Bridgewater Далио заявил, что тема ИИ приближается к своему концу
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тема искусственного интеллекта представляет собой "классический мыльный пузырь", который приближается к своему концу, считает американский миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире инвестиционных компаний Bridgewater Associates Рэй Далио.
Выступая на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре в среду, Далио сказал, что огромный объем долга накапливается, чтобы финансировать ИИ. При этом процентные ставки продолжают расти, а это и есть точка, в которой пузырь начинает лопаться, пишет агентство Блумберг.
"Мы находимся в части цикла, которая предшествует этому, но мы приближаемся к этому. Думаю, мы близки к этому", - приводит агентство его слова.
По мнению Далио, этому также могут способствовать налоги на богатство и другие попытки конвертировать нереализованную прибыль в наличность.
"Все говорят: "Я стою миллиард долларов". Ну ОК. А попробуй потрать это. Чтобы потратить, вам придется продать богатство ради получения денег. И пузырь обычно на этом лопается", - пояснил миллиардер.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исследование профессора финансов и недвижимости Колумбийской школы бизнеса Стейна ван Ньювербурга сообщало, что финансирование внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает потенциальные системные риски в США за счет увеличения доли в экономике при сохранении неопределенности. По мнению ученого, активное привлечение инвестиций привело к росту долговой нагрузки и зависимости предприятий от потоков выручки, которые пока не подтверждены.