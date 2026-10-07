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Делегация министерства ИТ КНДР примет участие в цифровом форуме в Москве

Делегация министерства ИТ КНДР примет участие в цифровом форуме в Москве - 07.10.2026, ПРАЙМ

Делегация министерства ИТ КНДР примет участие в цифровом форуме в Москве

Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с замминистра Квон Вон Соном примет участие во II Глобальном цифровом форуме в Москве, сообщили в | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:34+0300

2026-10-07T15:34+0300

2026-10-07T15:41+0300

технологии

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кндр

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с замминистра Квон Вон Соном примет участие во II Глобальном цифровом форуме в Москве, сообщили в российском посольстве в Пхеньяне. Форум будет проходить с 8 по 10 октября в комплексе "Мечта" в парке Горького и соберет экспертов из 110 стран. Каждая из сессий будет посвящена трансформации городской среды под влиянием цифровых технологий. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. "Сегодня в Пхеньянском международном аэропорту посол России в КНДР Андрей Подъелышев проводил делегацию министерства информационных технологий КНДР во главе с заместителем министра Квон Вон Соном, вылетающую в Россию для участия во II Глобальном цифровом форуме", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Telegram-канале диппредставительства РФ. Как отмечается, помимо форума делегация КНДР планирует принять участие в третьем заседании подкомиссии по вопросам связи, информационных технологий и цифрового развития российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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технологии, россия, кндр, москва, пхеньян