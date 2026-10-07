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Брянская делегация представила на выставке зерноуборочный комбайн

Брянская делегация представила на выставке зерноуборочный комбайн - 07.10.2026, ПРАЙМ

Брянская делегация представила на выставке зерноуборочный комбайн

Брянская делегация представила на выставке "Золотая осень" первый отечественный селекционный зерноуборочный комбайн, произведенный в регионе, сообщил губернатор | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:55+0300

2026-10-07T19:55+0300

2026-10-07T19:55+0300

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БРЯНСК, 7 окт – ПРАЙМ. Брянская делегация представила на выставке "Золотая осень" первый отечественный селекционный зерноуборочный комбайн, произведенный в регионе, сообщил губернатор области Егор Ковальчук. "Первый в России селекционный зерноуборочный комбайн, произведенный в Брянской области, показали председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину… Разработка совместного российско-белорусского предприятия "Брянсксельмаш" - в числе достижений нашего региона, представленных на … выставке "Золотая осень", - рассказал Ковальчук в своем Telegram-канале. По словам губернатора, комбайн создан в сотрудничестве с Минпромторгом в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Ковальчук отметил, что в мире только две компании выпускают подобные машины, а в нашей стране аналогов нет. "Сейчас Россия делает ставку на развитие отечественной селекции. Поэтому работа ведется комплексно… Надо проводить качественную и быструю калибровку семян. Наш комбайн – пример повышения технологичности", - добавил губернатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, минпромторг