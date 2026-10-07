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Девелоперы жилья массово заявляют о росте вознаграждения банкам

Девелоперы жилья массово заявляют о росте вознаграждения банкам - 07.10.2026, ПРАЙМ

Девелоперы жилья массово заявляют о росте вознаграждения банкам

Девелоперы жилья массово заявляют о росте вознаграждения банкам по своим проектам в последние два года – медианные выплаты увеличились на 64%, свидетельствуют... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T05:22+0300

2026-10-07T05:22+0300

2026-10-07T05:22+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Девелоперы жилья массово заявляют о росте вознаграждения банкам по своим проектам в последние два года – медианные выплаты увеличились на 64%, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра "Движение.ру", посвященного взаимоотношениям банков и застройщиков и имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Всего в анонимном опросе приняли участие 52 компании из списка 150 крупнейших девелоперов жилья по объемам строительства. Анализ охватил все федеральные округа России с географией проектов от Калининграда до Владивостока, в его рамках рассматривались объекты со сроками ввода в 2026-2027 годах. "Респонденты отмечают: при обсуждении инфляции и роста цен многие не учитывают влияние банковских расходов. Между тем, в последние годы они выросли сильнее всего: в проектах с вводом в 2026-2027 годах медианный рост вознаграждения банков за два года составил 64%, средний – 102%", – указывается в материалах "Движения.ру". Остальные статьи расходов застройщиков, уточняют аналитики, росли меньшими темпами: так, затраты на строительно-монтажные работы прибавили 18% по медиане (средний рост – 20%), на службу заказчика – 12% по медиане (средний рост – 15%), а коммерческие расходы – 20% по медиане (средний рост – 34%). При этом 22% девелоперов отдают банкам 20% своей выручки и больше, 37% застройщиков – более 15%. Отдельно инициаторы опроса обращают внимание на расхождение плановых и фактических показателей по доле затрат на банковское вознаграждение у значительного числа игроков строительной отрасли. "Почти половина компаний на старте планировала уложиться в 5% (медиана плана – 5,2%), а фактическая доля превысила 10% у 52% участников опроса", – констатируют они. Медианную рентабельность девелоперов респонденты "Движения.ру" оценили в 10,3%. При этом, как указывают в аналитическом центре проекта, рентабельность, которую называют опрошенные ими застройщики, является расчетной, и ее удастся достичь, только если все квартиры в объектах, вводимых в 2026-2027 годах, будут проданы по плановым ценам и в плановом темпе. "С учетом большого объема предложения, обновленной программы семейной ипотеки и экономической ситуации вероятность того, что заложенные цены и темпы подтвердятся, низка", – считают эксперты. Опрос также показал, что наиболее острая тема - нехватка денег на достройку жилья. Так, по оценке девелоперов-респондентов, у 59% их проектов есть риск срыва сроков строительства из-за нехватки кредитного лимита, а 55% проектов изначально стартовали с недостаточными лимитами. Еще у 43% проектов в настоящее время возникли сложности с получением дополнительного финансирования. "Таким образом, в зоне риска находится каждый второй проект. Практически все участники опроса указали на одну и ту же тенденцию. Она выглядит так. На старте проекта банк выдает кредит, которого заведомо не хватает, и оговаривает, что лимит позже увеличат. Когда застройщик приходит за дополнительным финансированием, условия оказываются существенно хуже, чем на входе. Отказаться от них застройщик не может: эскроу-счета привязаны к кредитору, механизма переноса в другой банк нет, а значит, нет и альтернативного предложения, с которым можно было бы прийти на переговоры", – обращают внимание аналитики. Кроме того, по данным "Движения.ру", девелоперы обеспокоены расходами на дополнительные услуги банков, которые они почти всегда вынуждены нести. "Например, за организацию сделки и выход на кредитный комитет застройщик может заплатить до 2% от суммы финансирования, за резервирование – до 0,35%, за невыбранную часть кредита – до 0,7%. Самой большой статьей расходов иногда становятся продукты экосистемы, на покупке которых банк настаивает при оформлении кредита. Это услуги, которые оказывают дочерние компании банка. Например, прохождение обучения, страховка для сотрудников или заказное исследование. Как правило, такие услуги обходятся в 0,5-1,5% от кредитного лимита. У одного из опрошенных девелоперов совокупные банковские услуги сверх процентов по кредитной линии и без учета ипотечных программ доходили до 6,5% от лимита", – говорится в материалах аналитического центра. По мнению основателя форума "Движение" Ильи Пискулина, опрос показал, что взаимоотношения застройщиков и банков требуют коррекции. "Баланс нарушен. Если учитывать объекты с вводом не только в этом и следующем году, но и с более поздними сроками ввода, то услуги банков обходятся покупателю квартиры уже более чем в 20% цены. То, что было создано для снижения рисков, начало их создавать. В какой-то степени сейчас застройщик уже перестает быть самостоятельным финансовым субъектом", – посетовал он.

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недвижимость, финансы, бизнес, калининград, владивосток