https://1prime.ru/20261007/dnr-874036919.html

В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники

В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ

В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники

Около 300 единиц сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру России Михаилу Мишустину в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:49+0300

2026-10-07T15:49+0300

2026-10-07T15:49+0300

россия

промышленность

москва

денис пушилин

михаил мишустин

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874036919.jpg?1791377390

ДОНЕЦК, 7 окт – ПРАЙМ. Около 300 единиц сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру России Михаилу Мишустину в рамках выставки "Золотая осень" в Москве. "По лизингу мы сейчас порядка 300 единиц техники обновляем ежегодно. Это и прямые субсидии, что раньше для нас казалось фантастикой", – сказал Пушилин. По словам главы региона, благодаря поддержке в развитии сельского хозяйства молодежь стала возвращаться в села, что также повлияло на улучшение жизни в деревнях. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, москва, денис пушилин, михаил мишустин, минсельхоз