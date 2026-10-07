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В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники
В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники
Около 300 единиц сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру России Михаилу Мишустину в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:49+0300
2026-10-07T15:49+0300
россия
промышленность
москва
денис пушилин
михаил мишустин
минсельхоз
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ДОНЕЦК, 7 окт – ПРАЙМ. Около 300 единиц сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру России Михаилу Мишустину в рамках выставки "Золотая осень" в Москве. "По лизингу мы сейчас порядка 300 единиц техники обновляем ежегодно. Это и прямые субсидии, что раньше для нас казалось фантастикой", – сказал Пушилин. По словам главы региона, благодаря поддержке в развитии сельского хозяйства молодежь стала возвращаться в села, что также повлияло на улучшение жизни в деревнях. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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россия, промышленность, москва, денис пушилин, михаил мишустин, минсельхоз
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Денис Пушилин, Михаил Мишустин, Минсельхоз
15:49 07.10.2026
 
В ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельхозтехники

Пушилин: в ДНР ежегодно обновляется около 300 единиц сельскохозяйственной техники

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ДОНЕЦК, 7 окт – ПРАЙМ. Около 300 единиц сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру России Михаилу Мишустину в рамках выставки "Золотая осень" в Москве.
"По лизингу мы сейчас порядка 300 единиц техники обновляем ежегодно. Это и прямые субсидии, что раньше для нас казалось фантастикой", – сказал Пушилин.
По словам главы региона, благодаря поддержке в развитии сельского хозяйства молодежь стала возвращаться в села, что также повлияло на улучшение жизни в деревнях.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
 
РОССИЯПромышленностьМОСКВАДенис ПушилинМихаил МишустинМинсельхоз
 
 
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