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Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня
Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня - 07.10.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:53+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 16.32 мск растет до 5,36% с уровня прошлого закрытия в 5,268%.
Максимально показатель достиг в среду 5,366%, что стало самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%.
В прошлую пятницу доходность этих бумаг достигала максимума с той же даты - 5,362%.
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рынок, мировая экономика, сша
Рынок, Мировая экономика, США
Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня
Доходность десятилетних гособлигаций США достигла самого высокого уровня с весны 2002 года
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 16.32 мск растет до 5,36% с уровня прошлого закрытия в 5,268%.
Максимально показатель достиг в среду 5,366%, что стало самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%.
В прошлую пятницу доходность этих бумаг достигала максимума с той же даты - 5,362%.