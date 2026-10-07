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Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня

Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня - 07.10.2026, ПРАЙМ

Доходность десятилетних гособлигаций США вновь достигла рекордного уровня

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:53+0300

2026-10-07T16:53+0300

2026-10-07T16:53+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 16.32 мск растет до 5,36% с уровня прошлого закрытия в 5,268%. Максимально показатель достиг в среду 5,366%, что стало самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%. В прошлую пятницу доходность этих бумаг достигала максимума с той же даты - 5,362%.

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