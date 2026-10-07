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Долги на оптовом рынке электроэнергии в РФ за 9 месяцев выросли на 19,3% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Долги на оптовом рынке электроэнергии в РФ за 9 месяцев выросли на 19,3%
Долги на оптовом рынке электроэнергии в РФ за 9 месяцев выросли на 19,3% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Долги на оптовом рынке электроэнергии в РФ за 9 месяцев выросли на 19,3%
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России за январь-сентябрь выросла на 13,309 миллиарда рублей, или почти на 19,3%, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:20+0300
2026-10-07T21:20+0300
россия
"совет рынка"
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России за январь-сентябрь выросла на 13,309 миллиарда рублей, или почти на 19,3%, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, по состоянию на 1 октября этого года размер задолженности на оптовом рынке по всем федеральным округам составлял 82,414 миллиарда рублей. При этом в начале года задолженность была на уровне 69,105 миллиарда рублей. Таким образом, за девять месяцев она выросла почти на 19,3%. На Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) приходится 84,5% задолженности на ОРЭМ. Еще 6,1% долгов у потребителей Уральского федерального округа, 5,5% - в Сибирском федеральном округе.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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192
40
россия, "совет рынка"
РОССИЯ, "Совет рынка"
21:20 07.10.2026
 
Долги на оптовом рынке электроэнергии в РФ за 9 месяцев выросли на 19,3%

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии в России за 9 месяцев выросла почти на 19,3%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России за январь-сентябрь выросла на 13,309 миллиарда рублей, или почти на 19,3%, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
Согласно материалам, по состоянию на 1 октября этого года размер задолженности на оптовом рынке по всем федеральным округам составлял 82,414 миллиарда рублей. При этом в начале года задолженность была на уровне 69,105 миллиарда рублей. Таким образом, за девять месяцев она выросла почти на 19,3%.
На Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) приходится 84,5% задолженности на ОРЭМ. Еще 6,1% долгов у потребителей Уральского федерального округа, 5,5% - в Сибирском федеральном округе.
 
РОССИЯ"Совет рынка"
 
 
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