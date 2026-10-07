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Доля возобновляемой энергии на Кубе достигла 21,4%

Доля возобновляемой энергии на Кубе достигла 21,4% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Доля возобновляемой энергии на Кубе достигла 21,4%

Доля энергии, вырабатываемой на Кубе из возобновляемых источников, достигла 21,4%, в стране работают 144 фотоэлектрических парка общей мощностью 1 418 мегаватт, | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T07:19+0300

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МЕХИКО, 7 окт - ПРАЙМ. Доля энергии, вырабатываемой на Кубе из возобновляемых источников, достигла 21,4%, в стране работают 144 фотоэлектрических парка общей мощностью 1 418 мегаватт, следует из данных, опубликованных кубинским министром энергетики и горнодобывающей промышленности Висенте де ла О Леви. "Дефицит генерации по-прежнему остается высоким, а часы отключений электричества, которые мы ежедневно переживаем, - продолжительными, но мы не остановились, наши мегаватты суверенны, а энергетический переход продолжается", - написал де ла О Леви в своем блоге в соцсети X. Согласно опубликованным им данным, 21,4% национальной генерации на Кубе обеспечивается возобновляемыми источниками энергии. Как указывается в приведенной министром инфографике, сейчас солнечная генерация на Кубе обеспечивается 144 фотоэлектрическими парками, которые генерируют 1 418 мегаватт. К концу года их суммарная мощность, как ожидается, превысит 1,5 тысячи мегаватт. Кроме того, на острове установлены 846 солнечных водяных насосов для населения и более тысячи аналогичных установок для сельского хозяйства. Еще 566 мегаватт генерируемой мощности приходятся на фотоэлектрические системы, установленные населением и различными экономическими субъектами, следует из инфографики. Кубинские власти в условиях сохраняющегося дефицита электроэнергии и регулярных отключений делают ставку на расширение использования возобновляемой энергетики и снижение зависимости энергосистемы от традиционных источников топлива. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

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мировая экономика, куба, сша, дональд трамп