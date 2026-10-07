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Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%

Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%

Российские производители сельскохозяйственной техники сохраняют долю на внутреннем рынке на уровне 55%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

сельское хозяйство

россия

антон алиханов

минпромторг

минсельхоз

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские производители сельскохозяйственной техники сохраняют долю на внутреннем рынке на уровне 55%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Хочу отметить, что у нас очень высокая доля российской техники - примерно 55% - и мы очень надеемся, что она будет расти со временем", - сказал министр в рамках пленарного заседания на форуме "Золотая осень". Он отметил, что отрасль достаточно независима от иностранных комплектующих, и за последние 7 лет средний уровень локализации увеличился до 83%. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз