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Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%
Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%
Российские производители сельскохозяйственной техники сохраняют долю на внутреннем рынке на уровне 55%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:11+0300
2026-10-07T16:11+0300
2026-10-07T16:11+0300
сельское хозяйство
россия
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские производители сельскохозяйственной техники сохраняют долю на внутреннем рынке на уровне 55%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Хочу отметить, что у нас очень высокая доля российской техники - примерно 55% - и мы очень надеемся, что она будет расти со временем", - сказал министр в рамках пленарного заседания на форуме "Золотая осень".
Он отметил, что отрасль достаточно независима от иностранных комплектующих, и за последние 7 лет средний уровень локализации увеличился до 83%.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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сельское хозяйство, россия, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%
Алиханов: доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляет 55%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские производители сельскохозяйственной техники сохраняют долю на внутреннем рынке на уровне 55%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Хочу отметить, что у нас очень высокая доля российской техники - примерно 55% - и мы очень надеемся, что она будет расти со временем", - сказал министр в рамках пленарного заседания на форуме "Золотая осень".
Он отметил, что отрасль достаточно независима от иностранных комплектующих, и за последние 7 лет средний уровень локализации увеличился до 83%.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.