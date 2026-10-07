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Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась
Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась - 07.10.2026, ПРАЙМ
Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась
Доля золотых резервов России в сентябре вновь снизилась после августовского роста и составила 41,2% или в абсолютном выражении в эквиваленте 301,6 миллиарда... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:29+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля золотых резервов России в сентябре вновь снизилась после августовского роста и составила 41,2% или в абсолютном выражении в эквиваленте 301,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России за сентябрь сократились до 731,76 миллиарда долларов с 769,02 миллиарда.
Вложения российского ЦБ в золото сократились за месяц на 9,56% - до 301,61 миллиарда долларов. А доля золота в резервах сократилась до 41,22% с 43,36% месяцем ранее.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы, россия, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, МВФ
Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась
Доля золота в международных резервах России в сентябре снизилась до $301,6 млрд
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля золотых резервов России в сентябре вновь снизилась после августовского роста и составила 41,2% или в абсолютном выражении в эквиваленте 301,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России за сентябрь сократились до 731,76 миллиарда долларов с 769,02 миллиарда.
Вложения российского ЦБ в золото сократились за месяц на 9,56% - до 301,61 миллиарда долларов. А доля золота в резервах сократилась до 41,22% с 43,36% месяцем ранее.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).