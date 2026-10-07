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Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась

Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась - 07.10.2026, ПРАЙМ

Доля золота в резервах России в сентябре вновь снизилась

Доля золотых резервов России в сентябре вновь снизилась после августовского роста и составила 41,2% или в абсолютном выражении в эквиваленте 301,6 миллиарда... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:29+0300

2026-10-07T16:29+0300

2026-10-07T16:29+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля золотых резервов России в сентябре вновь снизилась после августовского роста и составила 41,2% или в абсолютном выражении в эквиваленте 301,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Ранее в среду регулятор сообщил, что международные резервы России за сентябрь сократились до 731,76 миллиарда долларов с 769,02 миллиарда. Вложения российского ЦБ в золото сократились за месяц на 9,56% - до 301,61 миллиарда долларов. А доля золота в резервах сократилась до 41,22% с 43,36% месяцем ранее. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%. Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, банк россии, мвф