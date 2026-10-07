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Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала
Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала - 07.10.2026, ПРАЙМ
Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:39+0300
2026-10-07T17:44+0300
мировая экономика
египет
южная корея
суэцкий канал
абдель фаттах ас-сиси
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БЕЙРУТ, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный представитель египетского президента Мухаммед Шеннави. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к созданию интегрированной корейской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, которая могла бы стать региональным центром производства и экспорта и воспользоваться соглашениями о свободной торговле, связывающими Египет со странами Африки, Европейским союзом и арабскими государствами", — приводит слова официального представителя президента Египта Мухаммеда Шеннави пресс-служба египетского лидера в заявлении, опубликованном в среду. Согласно коммюнике, предложение прозвучало в Сеуле на встрече ас-Сиси с руководителями 23 крупнейших южнокорейских компаний и представителями деловых кругов в рамках государственного визита египетского лидера в Южную Корею. Ас-Сиси заявил, что Каир рассчитывает расширить экономическое и инвестиционное партнерство с Сеулом и готов предоставить инвесторам льготы, включая механизм "единого окна", промышленные земельные участки по конкурентным ценам, защиту инвестиций и возможность свободного перевода прибыли. Египетский лидер предложил развивать сотрудничество в судостроении, автомобилестроении, электронике, нефтехимии, фармацевтике, технологиях искусственного интеллекта и создании дата-центров, а также в солнечной и ветровой энергетике, производстве зеленого водорода, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Представители южнокорейских компаний, согласно заявлению египетской канцелярии, выразили заинтересованность в работе в Египте, рассматривая страну как один из возможных центров выхода на африканские и региональные рынки.
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мировая экономика, египет, южная корея, суэцкий канал, абдель фаттах ас-сиси
Мировая экономика, ЕГИПЕТ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Суэцкий канал, Абдель Фаттах ас-Сиси
17:39 07.10.2026 (обновлено: 17:44 07.10.2026)
 
Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала

Президент Египта предложил Южной Корее создать промышленную зону в районе Суэцкого канала

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БЕЙРУТ, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный представитель египетского президента Мухаммед Шеннави.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к созданию интегрированной корейской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, которая могла бы стать региональным центром производства и экспорта и воспользоваться соглашениями о свободной торговле, связывающими Египет со странами Африки, Европейским союзом и арабскими государствами", — приводит слова официального представителя президента Египта Мухаммеда Шеннави пресс-служба египетского лидера в заявлении, опубликованном в среду.
Согласно коммюнике, предложение прозвучало в Сеуле на встрече ас-Сиси с руководителями 23 крупнейших южнокорейских компаний и представителями деловых кругов в рамках государственного визита египетского лидера в Южную Корею.
Ас-Сиси заявил, что Каир рассчитывает расширить экономическое и инвестиционное партнерство с Сеулом и готов предоставить инвесторам льготы, включая механизм "единого окна", промышленные земельные участки по конкурентным ценам, защиту инвестиций и возможность свободного перевода прибыли.
Египетский лидер предложил развивать сотрудничество в судостроении, автомобилестроении, электронике, нефтехимии, фармацевтике, технологиях искусственного интеллекта и создании дата-центров, а также в солнечной и ветровой энергетике, производстве зеленого водорода, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Представители южнокорейских компаний, согласно заявлению египетской канцелярии, выразили заинтересованность в работе в Египте, рассматривая страну как один из возможных центров выхода на африканские и региональные рынки.
 
Мировая экономикаЕГИПЕТЮЖНАЯ КОРЕЯСуэцкий каналАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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