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Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала

Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала - 07.10.2026, ПРАЙМ

Египет предложил создать корейскую промзону в районе Суэцкого канала

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:39+0300

2026-10-07T17:39+0300

2026-10-07T17:44+0300

мировая экономика

египет

южная корея

суэцкий канал

абдель фаттах ас-сиси

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БЕЙРУТ, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный представитель египетского президента Мухаммед Шеннави. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к созданию интегрированной корейской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, которая могла бы стать региональным центром производства и экспорта и воспользоваться соглашениями о свободной торговле, связывающими Египет со странами Африки, Европейским союзом и арабскими государствами", — приводит слова официального представителя президента Египта Мухаммеда Шеннави пресс-служба египетского лидера в заявлении, опубликованном в среду. Согласно коммюнике, предложение прозвучало в Сеуле на встрече ас-Сиси с руководителями 23 крупнейших южнокорейских компаний и представителями деловых кругов в рамках государственного визита египетского лидера в Южную Корею. Ас-Сиси заявил, что Каир рассчитывает расширить экономическое и инвестиционное партнерство с Сеулом и готов предоставить инвесторам льготы, включая механизм "единого окна", промышленные земельные участки по конкурентным ценам, защиту инвестиций и возможность свободного перевода прибыли. Египетский лидер предложил развивать сотрудничество в судостроении, автомобилестроении, электронике, нефтехимии, фармацевтике, технологиях искусственного интеллекта и создании дата-центров, а также в солнечной и ветровой энергетике, производстве зеленого водорода, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Представители южнокорейских компаний, согласно заявлению египетской канцелярии, выразили заинтересованность в работе в Египте, рассматривая страну как один из возможных центров выхода на африканские и региональные рынки.

египет

южная корея

суэцкий канал

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мировая экономика, египет, южная корея, суэцкий канал, абдель фаттах ас-сиси