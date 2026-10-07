https://1prime.ru/20261007/ekipazh-874034854.html

Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал

Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал - 07.10.2026, ПРАЙМ

Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал

Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал, все его члены отказались от госпитализации, сообщили в сочинской администрации. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:22+0300

2026-10-07T15:22+0300

2026-10-07T15:24+0300

черное море

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874034854.jpg?1791375847

СОЧИ, 7 окт - ПРАЙМ. Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал, все его члены отказались от госпитализации, сообщили в сочинской администрации. Во вторник Минтранс сообщал, что "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отмечали, что экипаж танкера в составе 23 человек был спасен. Все моряки являются гражданами Индии. "Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Все члены экипажа отказались от госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

черное море

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

черное море, индия