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Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал
Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал - 07.10.2026, ПРАЙМ
Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал
Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал, все его члены отказались от госпитализации, сообщили в сочинской администрации. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:22+0300
2026-10-07T15:22+0300
2026-10-07T15:24+0300
черное море
индия
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СОЧИ, 7 окт - ПРАЙМ. Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал, все его члены отказались от госпитализации, сообщили в сочинской администрации. Во вторник Минтранс сообщал, что "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отмечали, что экипаж танкера в составе 23 человек был спасен. Все моряки являются гражданами Индии. "Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Все члены экипажа отказались от госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
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черное море, индия
Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал
Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал и отказался от госпитализации
СОЧИ, 7 окт - ПРАЙМ. Экипаж танкера, атакованного в Черном море, не пострадал, все его члены отказались от госпитализации, сообщили в сочинской администрации.
Во вторник Минтранс сообщал, что "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отмечали, что экипаж танкера в составе 23 человек был спасен. Все моряки являются гражданами Индии.
"Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Все члены экипажа отказались от госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.