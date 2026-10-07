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Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил ЕС в "проедании" бюджетных расходов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил ЕС в "проедании" бюджетных расходов
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил ЕС в "проедании" бюджетных расходов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил ЕС в "проедании" бюджетных расходов
Выделяемый Европейским союзом финансовый транш в 157 миллионов евро фактически загоняет Молдавию в долговую кабалу и уйдет на простое "проедание" текущих... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:52+0300
2026-10-07T11:52+0300
мировая экономика
финансы
молдавия
румыния
брюссель
кая каллас
майя санду
ес
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КИШИНЕВ, 7 окт – ПРАЙМ. Выделяемый Европейским союзом финансовый транш в 157 миллионов евро фактически загоняет Молдавию в долговую кабалу и уйдет на простое "проедание" текущих бюджетных расходов вместо инвестиций в развитие, считает лидер молдавского филиала Социал-демократической партии Румынии, бывший глава Центризбиркома Молдавии Юрий Чокан. Ранее после заседания Совета ассоциации Молдавия - ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз разблокировал для республики новый транш в 157 миллионов евро из 1,9 миллиарда евро. Пакет финансовой помощи Молдавии в размере 1,8 миллиарда евро (позже сумма была скорректирована до 1,9 миллиарда) был утвержден Еврокомиссией в октябре 2024 года. Программа рассчитана на три года и направлена на "поддержку экономики". "Экономика республики сегодня в значительной степени держится на заемных деньгах, которые тратятся на социальные нужды без какой-либо отдачи для роста производства и благосостояния. Мы попросту проедаем эти средства, а значительная часть транша ЕС - это очередные кредиты", - подчеркнул Чокан в ходе стрима Contrasens ("Противоход") молдавского интернет-издания Ziua ("День"). Политик выразил опасение, что европейские деньги растворятся в "черной дыре" растущего бюджетного дефицита, который в текущем году увеличился с 21 до 23 миллиардов леев (около 1,3 миллиарда долларов). "Вот этот помпезно представленный властями европейский "план роста" на практике превращается для Молдавии в банальный план выживания, нацеленный лишь на выплату зарплат госслужащим и латание дыр перед зимой", - добавил Чокан. Эксперты и представители молдавской оппозиции неоднократно указывали, что за годы правления президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" внешний долг Молдавии достиг исторических рекордов, превысив четыре миллиарда долларов. При этом львиная доля западных заимствований направляется не на строительство заводов или модернизацию энергетической инфраструктуры, а на обслуживание ранее взятых кредитов и текущее потребление на фоне глубокого социально-экономического кризиса в стране.
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мировая экономика, финансы, молдавия, румыния, брюссель, кая каллас, майя санду, ес
Мировая экономика, Финансы, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, Брюссель, Кая Каллас, Майя Санду, ЕС
11:52 07.10.2026
 
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил ЕС в "проедании" бюджетных расходов

Экс-глава ЦИК Молдавии Чокан: ЕС загоняет страну в долговую кабалу

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КИШИНЕВ, 7 окт – ПРАЙМ. Выделяемый Европейским союзом финансовый транш в 157 миллионов евро фактически загоняет Молдавию в долговую кабалу и уйдет на простое "проедание" текущих бюджетных расходов вместо инвестиций в развитие, считает лидер молдавского филиала Социал-демократической партии Румынии, бывший глава Центризбиркома Молдавии Юрий Чокан.
Ранее после заседания Совета ассоциации Молдавия - ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз разблокировал для республики новый транш в 157 миллионов евро из 1,9 миллиарда евро. Пакет финансовой помощи Молдавии в размере 1,8 миллиарда евро (позже сумма была скорректирована до 1,9 миллиарда) был утвержден Еврокомиссией в октябре 2024 года. Программа рассчитана на три года и направлена на "поддержку экономики".
"Экономика республики сегодня в значительной степени держится на заемных деньгах, которые тратятся на социальные нужды без какой-либо отдачи для роста производства и благосостояния. Мы попросту проедаем эти средства, а значительная часть транша ЕС - это очередные кредиты", - подчеркнул Чокан в ходе стрима Contrasens ("Противоход") молдавского интернет-издания Ziua ("День").
Политик выразил опасение, что европейские деньги растворятся в "черной дыре" растущего бюджетного дефицита, который в текущем году увеличился с 21 до 23 миллиардов леев (около 1,3 миллиарда долларов).
"Вот этот помпезно представленный властями европейский "план роста" на практике превращается для Молдавии в банальный план выживания, нацеленный лишь на выплату зарплат госслужащим и латание дыр перед зимой", - добавил Чокан.
Эксперты и представители молдавской оппозиции неоднократно указывали, что за годы правления президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" внешний долг Молдавии достиг исторических рекордов, превысив четыре миллиарда долларов. При этом львиная доля западных заимствований направляется не на строительство заводов или модернизацию энергетической инфраструктуры, а на обслуживание ранее взятых кредитов и текущее потребление на фоне глубокого социально-экономического кризиса в стране.
 
Мировая экономикаФинансыМОЛДАВИЯРУМЫНИЯБрюссельКая КалласМайя СандуЕС
 
 
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