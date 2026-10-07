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Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов

Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов - 07.10.2026, ПРАЙМ

Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов

Бывший глава американской корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов, следует из данных комиссии по... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:18+0300

2026-10-07T17:18+0300

2026-10-07T17:22+0300

бизнес

apple

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Бывший глава американской корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов, следует из данных комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с которыми ознакомилось РИА Новости. Сделка состоялась 2 октября и была разделена на четыре транша, в ходе которых ценные бумаги продавались по ценам в диапазоне от 331,44 до 333,94 доллара за штуку, согласно данным SEC. Несмотря на продажу крупного пакета и недавний переход на позицию председателя совета директоров после передачи полномочий генерального директора Джону Тернусу, Кук сохраняет статус одного из ключевых частных акционеров Apple, продолжая контролировать через свой траст свыше 3,23 миллиона акций, следует из данных SEC. После того как в августе Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple и переходе на должность председателя совета директоров, компанию с 1 сентября возглавил Тернус. Согласно документам компании, базовый годовой оклад нового главы Apple Тернуса составит 3 миллиона долларов (а совокупный компенсационный пакет с учетом акций - порядка 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году), тогда как зарплата Кука на новой должности установлена на уровне 2 миллиона долларов в год при общем пакете около 47 миллионов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, apple, sec