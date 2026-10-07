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Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов
Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов
Бывший глава американской корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов, следует из данных комиссии по... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:18+0300
2026-10-07T17:22+0300
бизнес
apple
sec
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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Бывший глава американской корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов, следует из данных комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с которыми ознакомилось РИА Новости. Сделка состоялась 2 октября и была разделена на четыре транша, в ходе которых ценные бумаги продавались по ценам в диапазоне от 331,44 до 333,94 доллара за штуку, согласно данным SEC. Несмотря на продажу крупного пакета и недавний переход на позицию председателя совета директоров после передачи полномочий генерального директора Джону Тернусу, Кук сохраняет статус одного из ключевых частных акционеров Apple, продолжая контролировать через свой траст свыше 3,23 миллиона акций, следует из данных SEC. После того как в августе Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple и переходе на должность председателя совета директоров, компанию с 1 сентября возглавил Тернус. Согласно документам компании, базовый годовой оклад нового главы Apple Тернуса составит 3 миллиона долларов (а совокупный компенсационный пакет с учетом акций - порядка 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году), тогда как зарплата Кука на новой должности установлена на уровне 2 миллиона долларов в год при общем пакете около 47 миллионов долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, apple, sec
Бизнес, Apple, SEC
17:18 07.10.2026 (обновлено: 17:22 07.10.2026)
 
Экс-глава Apple продал акции компании почти на 64 миллиона долларов

Экс-глава Apple Тим Кук продал 192 тысячи акций компании на 64 миллиона долларов

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Бывший глава американской корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов, следует из данных комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сделка состоялась 2 октября и была разделена на четыре транша, в ходе которых ценные бумаги продавались по ценам в диапазоне от 331,44 до 333,94 доллара за штуку, согласно данным SEC.
Несмотря на продажу крупного пакета и недавний переход на позицию председателя совета директоров после передачи полномочий генерального директора Джону Тернусу, Кук сохраняет статус одного из ключевых частных акционеров Apple, продолжая контролировать через свой траст свыше 3,23 миллиона акций, следует из данных SEC.
После того как в августе Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple и переходе на должность председателя совета директоров, компанию с 1 сентября возглавил Тернус.
Согласно документам компании, базовый годовой оклад нового главы Apple Тернуса составит 3 миллиона долларов (а совокупный компенсационный пакет с учетом акций - порядка 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году), тогда как зарплата Кука на новой должности установлена на уровне 2 миллиона долларов в год при общем пакете около 47 миллионов долларов.
 
БизнесAppleSEC
 
 
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