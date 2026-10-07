https://1prime.ru/20261007/eks-kantsler-874028952.html

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву - 07.10.2026, ПРАЙМ

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети "Глобус", рассказали РИА Новости в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:02+0300

2026-10-07T14:02+0300

2026-10-07T14:06+0300

бизнес

москва

германия

герхард шредер

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874028952.jpg?1791371195

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети "Глобус", рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В начале октября Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где он займется стратегическим развитием компании в России. "Подтверждаю. Рабочий визит - встреча с руководством и сотрудниками "Глобус", - ответили в пресс-службе на вопрос о приезде Герхарда Шредера в Москву.

москва

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, германия, герхард шредер