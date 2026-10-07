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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву - 07.10.2026, ПРАЙМ
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети "Глобус", рассказали РИА Новости в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:02+0300
2026-10-07T14:02+0300
2026-10-07T14:06+0300
бизнес
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети "Глобус", рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В начале октября Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где он займется стратегическим развитием компании в России. "Подтверждаю. Рабочий визит - встреча с руководством и сотрудниками "Глобус", - ответили в пресс-службе на вопрос о приезде Герхарда Шредера в Москву.
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Бизнес, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву
Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву для встречи с руководством сети "Глобус"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети "Глобус", рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В начале октября Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где он займется стратегическим развитием компании в России.
"Подтверждаю. Рабочий визит - встреча с руководством и сотрудниками "Глобус", - ответили в пресс-службе на вопрос о приезде Герхарда Шредера в Москву.