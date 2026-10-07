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Эксперт объяснил рост интереса инвесторов к золоту на Мосбирже
Эксперт объяснил рост интереса инвесторов к золоту на Мосбирже - 07.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост интереса инвесторов к золоту на Мосбирже
Рост интереса российских инвесторов к золоту на Мосбирже обусловлен в том числе стабильным увеличением стоимости металла, несмотря на временные корректировки... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T00:28+0300
2026-10-07T00:28+0300
2026-10-07T00:28+0300
рынок
россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рост интереса российских инвесторов к золоту на Мосбирже обусловлен в том числе стабильным увеличением стоимости металла, несмотря на временные корректировки цены, рассказал РИА Новости генеральный директор "Лот Золото" Андрей Жирных.
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам первых трех кварталов года увеличился более чем в 1,7 раза (плюс 70,5%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщала торговая площадка ранее.
"Рост объемов торговли золотом на Мосбирже - это индикатор укрепления доверия к этому активу и к рынку золота… Драйвером роста интереса инвесторов к физическому золоту остается рост стоимости актива. Несмотря на временные корректировки, средняя стоимость золота за первое полугодие 2026 года, по данным Всемирного совета по золоту, почти на 37% выше, чем годом ранее", - сказал он.
Кроме того, Жирных отметил, что на динамику сделок влияет поведение институционалов: центробанки продолжают скупать золото, вслед за ними в этот актив подтягиваются фонды и банки.
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рынок, россия
Эксперт объяснил рост интереса инвесторов к золоту на Мосбирже
Гендиректор "Лот Золото" Жирных объяснил рост интереса инвесторов к золоту на Мосбирже
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рост интереса российских инвесторов к золоту на Мосбирже обусловлен в том числе стабильным увеличением стоимости металла, несмотря на временные корректировки цены, рассказал РИА Новости генеральный директор "Лот Золото" Андрей Жирных.
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам первых трех кварталов года увеличился более чем в 1,7 раза (плюс 70,5%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщала торговая площадка ранее.
"Рост объемов торговли золотом на Мосбирже - это индикатор укрепления доверия к этому активу и к рынку золота… Драйвером роста интереса инвесторов к физическому золоту остается рост стоимости актива. Несмотря на временные корректировки, средняя стоимость золота за первое полугодие 2026 года, по данным Всемирного совета по золоту, почти на 37% выше, чем годом ранее", - сказал он.
Кроме того, Жирных отметил, что на динамику сделок влияет поведение институционалов: центробанки продолжают скупать золото, вслед за ними в этот актив подтягиваются фонды и банки.