Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/ekspert-874032485.html
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам - 07.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам
Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:00+0300
2026-10-07T15:09+0300
бизнес
агентство стратегических инициатив
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874032485.jpg?1791374987
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин в рамках форума "Цифровые решения". "Российским платформам удалось выстроить систему, которой большинство людей доверяют не меньше, чем своим глазам. Подробное описание, высокий рейтинг товара, наличие фотографий и видео в отзывах формируют у 87% покупателей маркетплейсов такое же доверие к товару, как его осмотр вживую", - сказал он, сославшись на совместное исследование аналитического центра ВЦИОМ и Ассоциации цифровых платформ. По данным исследования, сильнее всего доверие формирует подробное описание товара, его характеристик и состава: эта информация убеждает в качестве товара две трети покупателей маркетплейсов. Если у товара также высокий рейтинг, доля тех, кто уверен в его качестве, повышается до 83%, а при наличии отзывов с фото и видео - до 87%. Полный набор из 12 маркеров цифровой репутации - рейтинга продавца, срока его работы на платформе, количества выполненных заказов, качественных фотографий товара, сертификатов качества и ряда других показателей - не заменяет физический осмотр только для 10% покупателей платформ. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, агентство стратегических инициатив, вциом
Бизнес, Агентство стратегических инициатив, ВЦИОМ
15:00 07.10.2026 (обновлено: 15:09 07.10.2026)
 
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам

Уткин: россияне верят отзывам на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин в рамках форума "Цифровые решения".
"Российским платформам удалось выстроить систему, которой большинство людей доверяют не меньше, чем своим глазам. Подробное описание, высокий рейтинг товара, наличие фотографий и видео в отзывах формируют у 87% покупателей маркетплейсов такое же доверие к товару, как его осмотр вживую", - сказал он, сославшись на совместное исследование аналитического центра ВЦИОМ и Ассоциации цифровых платформ.
По данным исследования, сильнее всего доверие формирует подробное описание товара, его характеристик и состава: эта информация убеждает в качестве товара две трети покупателей маркетплейсов. Если у товара также высокий рейтинг, доля тех, кто уверен в его качестве, повышается до 83%, а при наличии отзывов с фото и видео - до 87%.
Полный набор из 12 маркеров цифровой репутации - рейтинга продавца, срока его работы на платформе, количества выполненных заказов, качественных фотографий товара, сертификатов качества и ряда других показателей - не заменяет физический осмотр только для 10% покупателей платформ.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесАгентство стратегических инициативВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала