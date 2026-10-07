https://1prime.ru/20261007/ekspert-874032485.html

Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам

Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам - 07.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам

Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:00+0300

2026-10-07T15:00+0300

2026-10-07T15:09+0300

бизнес

агентство стратегических инициатив

вциом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874032485.jpg?1791374987

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин в рамках форума "Цифровые решения". "Российским платформам удалось выстроить систему, которой большинство людей доверяют не меньше, чем своим глазам. Подробное описание, высокий рейтинг товара, наличие фотографий и видео в отзывах формируют у 87% покупателей маркетплейсов такое же доверие к товару, как его осмотр вживую", - сказал он, сославшись на совместное исследование аналитического центра ВЦИОМ и Ассоциации цифровых платформ. По данным исследования, сильнее всего доверие формирует подробное описание товара, его характеристик и состава: эта информация убеждает в качестве товара две трети покупателей маркетплейсов. Если у товара также высокий рейтинг, доля тех, кто уверен в его качестве, повышается до 83%, а при наличии отзывов с фото и видео - до 87%. Полный набор из 12 маркеров цифровой репутации - рейтинга продавца, срока его работы на платформе, количества выполненных заказов, качественных фотографий товара, сертификатов качества и ряда других показателей - не заменяет физический осмотр только для 10% покупателей платформ. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, агентство стратегических инициатив, вциом