https://1prime.ru/20261007/ekspert-874032485.html
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам - 07.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам
Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:00+0300
2026-10-07T15:00+0300
2026-10-07T15:09+0300
бизнес
агентство стратегических инициатив
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874032485.jpg?1791374987
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин в рамках форума "Цифровые решения". "Российским платформам удалось выстроить систему, которой большинство людей доверяют не меньше, чем своим глазам. Подробное описание, высокий рейтинг товара, наличие фотографий и видео в отзывах формируют у 87% покупателей маркетплейсов такое же доверие к товару, как его осмотр вживую", - сказал он, сославшись на совместное исследование аналитического центра ВЦИОМ и Ассоциации цифровых платформ. По данным исследования, сильнее всего доверие формирует подробное описание товара, его характеристик и состава: эта информация убеждает в качестве товара две трети покупателей маркетплейсов. Если у товара также высокий рейтинг, доля тех, кто уверен в его качестве, повышается до 83%, а при наличии отзывов с фото и видео - до 87%. Полный набор из 12 маркеров цифровой репутации - рейтинга продавца, срока его работы на платформе, количества выполненных заказов, качественных фотографий товара, сертификатов качества и ряда других показателей - не заменяет физический осмотр только для 10% покупателей платформ. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, агентство стратегических инициатив, вциом
Бизнес, Агентство стратегических инициатив, ВЦИОМ
Эксперт рассказал о доверии россиян к рейтингам и отзывам
Уткин: россияне верят отзывам на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян доверяют рейтингам и отзывам с фотографиями на маркетплейсах не меньше, чем осмотру товара вживую, рассказал директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин в рамках форума "Цифровые решения".
"Российским платформам удалось выстроить систему, которой большинство людей доверяют не меньше, чем своим глазам. Подробное описание, высокий рейтинг товара, наличие фотографий и видео в отзывах формируют у 87% покупателей маркетплейсов такое же доверие к товару, как его осмотр вживую", - сказал он, сославшись на совместное исследование аналитического центра ВЦИОМ и Ассоциации цифровых платформ.
По данным исследования, сильнее всего доверие формирует подробное описание товара, его характеристик и состава: эта информация убеждает в качестве товара две трети покупателей маркетплейсов. Если у товара также высокий рейтинг, доля тех, кто уверен в его качестве, повышается до 83%, а при наличии отзывов с фото и видео - до 87%.
Полный набор из 12 маркеров цифровой репутации - рейтинга продавца, срока его работы на платформе, количества выполненных заказов, качественных фотографий товара, сертификатов качества и ряда других показателей - не заменяет физический осмотр только для 10% покупателей платформ.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.