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Российский экспорт соков в США достиг максимума с февраля 2016 года
Российский экспорт соков в США достиг максимума с февраля 2016 года - 07.10.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт соков в США достиг максимума с февраля 2016 года
Российский экспорт в США различных видов фруктовых и овощных соков в августе достиг максимальных с февраля 2016 года 210,1 тысячи долларов, следует из данных... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:56+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт в США различных видов фруктовых и овощных соков в августе достиг максимальных с февраля 2016 года 210,1 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки в месячном выражении увеличились более чем в полтора раза, а к августу прошлого года они выросли более чем всемеро.
Россия пока не входит в число крупнейших экспортеров соков в США, в основном страна импортирует их из Бразилии (свыше 38% всех поставок).
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россия, мировая экономика, сша, бразилия
РОССИЯ, Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ
Российский экспорт соков в США достиг максимума с февраля 2016 года
Российский экспорт соков в США достиг максимальных с февраля 2016 года 210 тысяч долларов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт в США различных видов фруктовых и овощных соков в августе достиг максимальных с февраля 2016 года 210,1 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки в месячном выражении увеличились более чем в полтора раза, а к августу прошлого года они выросли более чем всемеро.
Россия пока не входит в число крупнейших экспортеров соков в США, в основном страна импортирует их из Бразилии (свыше 38% всех поставок).