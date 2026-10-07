https://1prime.ru/20261007/evrokomissiya--874023272.html
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА
Еврокомиссия во вторник сообщила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:34+0300
2026-10-07T12:34+0300
2026-10-07T12:34+0300
финансы
мировая экономика
украина
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия во вторник сообщила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро. "Сегодня Еврокомиссия выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро. Финансирование предназначено для беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для беспилотников и ракет, производимых украинскими предприятиями", - говорится в сообщении ЕК. В 2026 году Евросоюз планирует направить 28,3 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели. Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, ек, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕК, ЕС
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА и боеприпасов