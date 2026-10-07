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Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА - 07.10.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА
Еврокомиссия во вторник сообщила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:34+0300
2026-10-07T12:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия во вторник сообщила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро. "Сегодня Еврокомиссия выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро. Финансирование предназначено для беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для беспилотников и ракет, производимых украинскими предприятиями", - говорится в сообщении ЕК. В 2026 году Евросоюз планирует направить 28,3 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели. Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
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финансы, мировая экономика, украина, ек, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕК, ЕС
12:34 07.10.2026
 
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА

Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство БПЛА и боеприпасов

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия во вторник сообщила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро.
"Сегодня Еврокомиссия выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро. Финансирование предназначено для беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для беспилотников и ракет, производимых украинскими предприятиями", - говорится в сообщении ЕК.
В 2026 году Евросоюз планирует направить 28,3 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели.
Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЕКЕС
 
 
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