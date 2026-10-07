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FT: ЕК предложила отказаться от обязательной проверки новых пестицидов

FT: ЕК предложила отказаться от обязательной проверки новых пестицидов - 07.10.2026, ПРАЙМ

FT: ЕК предложила отказаться от обязательной проверки новых пестицидов

Еврокомиссия предложила отказаться от обязательной проверки каждые 15 лет веществ в ранее разрешенных пестицидах в ЕС после обращений химических компаний и... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:37+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила отказаться от обязательной проверки каждые 15 лет веществ в ранее разрешенных пестицидах в ЕС после обращений химических компаний и сельскохозяйственного лобби, а также на фоне природных катаклизмов и резкого падения урожайности, сообщает Financial Times со ссылкой на полученные документы. Согласно действующим правилам ЕС, активные вещества, разрешенные для применения в пестицидах, должны проходить повторную оценку каждые 15 лет. В рамках законопроекта Food and Feed Safety Omnibus Еврокомиссия предложила отменить такие проверки. По данным FT, это предложение появилось после того, как немецкий химический концерн Bayer и объединение европейских сельхозпроизводителей Copa-Cogeca призвали разрешать пестициды на неограниченный срок и провели с Еврокомиссией несколько десятков конфиденциальных встреч. "Это все позиции, которые мы поддерживаем, поскольку считаем их важными и обоснованными с агроэкономической и/или научной точки зрения", - заявили изданию в Bayer. В Еврокомиссии при этом отвергли утверждения об ослаблении требований и указали, что при появлении новых опасений по поводу безопасности уже разрешенного вещества все же смогут провести его целевую проверку. "Более простые правила не означают более слабые правила. Это правила, которые легче применять и сложнее обходить. Это принесет пользу как потребителям, так и защите здоровья и окружающей среды", - заявил представитель ЕК. Предложения по смягчению правил использования пестицидов обсуждаются на фоне растущих рисков для европейского сельского хозяйства из-за экстремальной жары, засух и других погодных явлений. Еврокомиссия ранее предупреждала, что изменение климата уже приводит к потерям урожая в ЕС, а дальнейшее учащение экстремальных погодных явлений создает риски для производства продовольствия и продовольственной безопасности объединения.

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