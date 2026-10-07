https://1prime.ru/20261007/evropa-874012373.html
Цены на газ в Европе выросли на 1%
Цены на газ в Европе выросли на 1% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на 1%
Биржевые цены на газ в Европе в среду утром растут на 1%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:32+0300
2026-10-07T09:32+0300
2026-10-07T10:55+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ближний восток
ice
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874012373.jpg?1791359714
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду утром растут на 1%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 886 долларов (+0,7%). А по состоянию на 8.50 мск показатель составлял 889,7 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 879,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
европа
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE, ЕС
Цены на газ в Европе выросли на 1%
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти до 890 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду утром растут на 1%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 886 долларов (+0,7%). А по состоянию на 8.50 мск показатель составлял 889,7 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 879,7 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.
При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.