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Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи
Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи - 07.10.2026, ПРАЙМ
Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи
Дальний Восток нужно брендировать как место, где молодежь могла бы приходить в систему высшего образования и иметь программы мобильности и льготы, предложил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:01+0300
2026-10-07T08:01+0300
2026-10-07T08:01+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток нужно брендировать как место, где молодежь могла бы приходить в систему высшего образования и иметь программы мобильности и льготы, предложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Во Владивостоке проходит стратегическая сессия "Университеты Дальнего Востока: кадры и технологии для развития макрорегиона". Участники обсуждают предварительные итоги и дальнейшие шаги по реализации программы "Приоритет-2030. Дальний Восток".
"Никто же не может сказать, что проблема с притоком молодежи полностью решена. Думаю, что так или иначе это касается практически всех университетов, даже ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет - ред.)", - сказал Фальков на сессии.
Он отметил, что масштаб задачи такой, что отдельно взятый региональный университет не может найти эффективное решение, даже при увеличении бюджета.
"Поэтому ее надо решать и смотреть сообща. Я намекаю на то, что, возможно, нам подсказывают коллеги по работе с абитуриентами, может быть, брендировать вообще Дальний Восток как место для молодежи, которая могла бы приходить в отрасль, в систему высшего образования и иметь программы, которые бы позволяли мобильность, отдельные льготы, что-то в таком ключе", - предложил министр образования.
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россия, дальний восток, владивосток, двфу
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Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи
Министр Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток нужно брендировать как место, где молодежь могла бы приходить в систему высшего образования и иметь программы мобильности и льготы, предложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Во Владивостоке проходит стратегическая сессия "Университеты Дальнего Востока: кадры и технологии для развития макрорегиона". Участники обсуждают предварительные итоги и дальнейшие шаги по реализации программы "Приоритет-2030. Дальний Восток".
"Никто же не может сказать, что проблема с притоком молодежи полностью решена. Думаю, что так или иначе это касается практически всех университетов, даже ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет - ред.)", - сказал Фальков на сессии.
Он отметил, что масштаб задачи такой, что отдельно взятый региональный университет не может найти эффективное решение, даже при увеличении бюджета.
"Поэтому ее надо решать и смотреть сообща. Я намекаю на то, что, возможно, нам подсказывают коллеги по работе с абитуриентами, может быть, брендировать вообще Дальний Восток как место для молодежи, которая могла бы приходить в отрасль, в систему высшего образования и иметь программы, которые бы позволяли мобильность, отдельные льготы, что-то в таком ключе", - предложил министр образования.