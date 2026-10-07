https://1prime.ru/20261007/falki-874011055.html

Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи

Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи - 07.10.2026, ПРАЙМ

Фальков предложил брендировать Дальний Восток как место для молодежи

Дальний Восток нужно брендировать как место, где молодежь могла бы приходить в систему высшего образования и иметь программы мобильности и льготы, предложил... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T08:01+0300

2026-10-07T08:01+0300

2026-10-07T08:01+0300

россия

дальний восток

владивосток

двфу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874011055.jpg?1791349316

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток нужно брендировать как место, где молодежь могла бы приходить в систему высшего образования и иметь программы мобильности и льготы, предложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Во Владивостоке проходит стратегическая сессия "Университеты Дальнего Востока: кадры и технологии для развития макрорегиона". Участники обсуждают предварительные итоги и дальнейшие шаги по реализации программы "Приоритет-2030. Дальний Восток". "Никто же не может сказать, что проблема с притоком молодежи полностью решена. Думаю, что так или иначе это касается практически всех университетов, даже ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет - ред.)", - сказал Фальков на сессии. Он отметил, что масштаб задачи такой, что отдельно взятый региональный университет не может найти эффективное решение, даже при увеличении бюджета. "Поэтому ее надо решать и смотреть сообща. Я намекаю на то, что, возможно, нам подсказывают коллеги по работе с абитуриентами, может быть, брендировать вообще Дальний Восток как место для молодежи, которая могла бы приходить в отрасль, в систему высшего образования и иметь программы, которые бы позволяли мобильность, отдельные льготы, что-то в таком ключе", - предложил министр образования.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владивосток, двфу