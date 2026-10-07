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ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей
ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей - 07.10.2026, ПРАЙМ
ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшейся летом Альфа-банком, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:15+0300
2026-10-07T11:15+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшейся летом Альфа-банком, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала Альфа-банк нарушившим требования рекламного законодательства. Кредитной организации необходимо прекратить распространение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении. Служба установила, что в июне-июле на телевизионных каналах и радиостанциях кредитной организацией распространялась реклама страхового продукта - ОСАГО. ФАС признала действия банк нарушающими требования Закона о рекламе и выдала обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение ненадлежащей рекламы. "Служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в соответствии с КоАП РФ", - заключается в сообщении.
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финансы, бизнес, банки, альфа-банк
Финансы, Бизнес, Банки, Альфа-банк
ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей
ФАС признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшуюся летом Альфа-банком, ненадлежащей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшейся летом Альфа-банком, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС признала Альфа-банк нарушившим требования рекламного законодательства. Кредитной организации необходимо прекратить распространение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении.
Служба установила, что в июне-июле на телевизионных каналах и радиостанциях кредитной организацией распространялась реклама страхового продукта - ОСАГО.
ФАС признала действия банк нарушающими требования Закона о рекламе и выдала обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение ненадлежащей рекламы.
"Служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в соответствии с КоАП РФ", - заключается в сообщении.