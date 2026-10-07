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ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей

ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей - 07.10.2026, ПРАЙМ

ФАС признала рекламу страховки ОСАГО ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшейся летом Альфа-банком, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:15+0300

2026-10-07T11:15+0300

2026-10-07T11:16+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу страховки ОСАГО, предлагавшейся летом Альфа-банком, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала Альфа-банк нарушившим требования рекламного законодательства. Кредитной организации необходимо прекратить распространение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении. Служба установила, что в июне-июле на телевизионных каналах и радиостанциях кредитной организацией распространялась реклама страхового продукта - ОСАГО. ФАС признала действия банк нарушающими требования Закона о рекламе и выдала обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение ненадлежащей рекламы. "Служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в соответствии с КоАП РФ", - заключается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, банки, альфа-банк