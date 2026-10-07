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Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет
Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет - 07.10.2026, ПРАЙМ
Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет
Франция, второй крупнейший производитель вина в мире, столкнется в 2026 году с самым низким уровнем выпуска почти за 70 лет на фоне рекордной жары летом,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:25+0300
2026-10-07T19:25+0300
мировая экономика
франция
минсельхоз
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ПАРИЖ, 7 окт - ПРАЙМ. Франция, второй крупнейший производитель вина в мире, столкнется в 2026 году с самым низким уровнем выпуска почти за 70 лет на фоне рекордной жары летом, следует из анализа РИА Новости данных статистического агентства минсельхоза Франции (Agreste) и Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). По данным OIV, в 2024 году Франция произвела 36,1 миллиона гектолитров вина, что стало самым низким показателем с 1957 года. Минсельхоз страны прогнозирует в 2026 году еще более низкий уровень выпуска. "На 1 октября 2026 года французское производство вина оценивается почти в 35 миллионов гектолитров, что на 2% меньше, чем годом ранее, и на 14% ниже среднего показателя 2021-2025 годов", - говорится в отчете Agreste. Таким образом, если прогноз сбудется, производство вина в 2026 году упадет до минимума за последние 69 лет. Отмечается, что это связано с сокращением площадей виноградников и со снижением урожайности из-за жаркого и засушливого лета. Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжали держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары составил как минимум 16 миллиардов евро.
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мировая экономика, франция, минсельхоз
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Минсельхоз
19:25 07.10.2026
 
Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет

Франция в 2026 году столкнется с самым низким выпуском вина за 70 лет

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ПАРИЖ, 7 окт - ПРАЙМ. Франция, второй крупнейший производитель вина в мире, столкнется в 2026 году с самым низким уровнем выпуска почти за 70 лет на фоне рекордной жары летом, следует из анализа РИА Новости данных статистического агентства минсельхоза Франции (Agreste) и Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
По данным OIV, в 2024 году Франция произвела 36,1 миллиона гектолитров вина, что стало самым низким показателем с 1957 года. Минсельхоз страны прогнозирует в 2026 году еще более низкий уровень выпуска.
"На 1 октября 2026 года французское производство вина оценивается почти в 35 миллионов гектолитров, что на 2% меньше, чем годом ранее, и на 14% ниже среднего показателя 2021-2025 годов", - говорится в отчете Agreste.
Таким образом, если прогноз сбудется, производство вина в 2026 году упадет до минимума за последние 69 лет.
Отмечается, что это связано с сокращением площадей виноградников и со снижением урожайности из-за жаркого и засушливого лета.
Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжали держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары составил как минимум 16 миллиардов евро.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯМинсельхоз
 
 
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