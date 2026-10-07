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Во Франции разрабатывают ИИ для выявления дефекта винограда - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Во Франции разрабатывают ИИ для выявления дефекта винограда
Во Франции разрабатывают ИИ для выявления дефекта винограда - 07.10.2026, ПРАЙМ
Во Франции разрабатывают ИИ для выявления дефекта винограда
Винодельческое подразделение французской группы LVMH Moet Hеnnessy разрабатывает искусственный интеллект для выявления дефекта винограда, который может привести | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:40+0300
2026-10-07T20:21+0300
бизнес
wsj
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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Винодельческое подразделение французской группы LVMH Moet Hеnnessy разрабатывает искусственный интеллект для выявления дефекта винограда, который может привести к порче вина, пишет Wall Strееt Journal. "Совместно с Moet Hennessy и Калифорнийским университетом в Дэвисе, Analog Devices обучила модель ИИ определять вероятность того, что виноград был заражен дефектом, известным как "аромат свежих грибов", - говорится в публикации. Analog Devices разработала устройство с новым типом химического сенсора собственного производства, которое собирает данные об ароматических свойствах виноградного сока, отмечает газета. По словам члена исполнительного комитета Moet Hennessy, отвечающего за исследования и разработки, Мануэля Ремана, дефект возникает не каждый год - в последний раз он проявился в урожае 2023 года. Однако когда это происходит, последствия могут быть серьезными и обходиться компании в миллионы евро из-за потерь продукции. Поскольку современные технологии пока испытывают сложности с распознаванием запахов, Analog Devices разработала миниатюрные сенсоры, которые фиксируют общий "ароматический отпечаток" образца и обучаются распознавать связанные с определенными результатами закономерности. Moet Hennessy предоставила данные о ранее испорченных урожаях, чтобы помочь обучить алгоритм ИИ распознавать характерные признаки дефекта. При этом, как отмечает WSJ, компания пока не готова использовать устройство непосредственно в производстве: анализ одного образца занимает около двух часов. Это слишком долго, учитывая, что на одном из предприятий Moet &amp; Chandon может потребоваться проверить тысячи образцов.
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192
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192
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40
бизнес, wsj
Бизнес, WSJ
19:40 07.10.2026 (обновлено: 20:21 07.10.2026)
 
Во Франции разрабатывают ИИ для выявления дефекта винограда

WSJ: винодельческое подразделение LVMH разрабатывает ИИ для выявления дефекта винограда

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Винодельческое подразделение французской группы LVMH Moet Hеnnessy разрабатывает искусственный интеллект для выявления дефекта винограда, который может привести к порче вина, пишет Wall Strееt Journal.
"Совместно с Moet Hennessy и Калифорнийским университетом в Дэвисе, Analog Devices обучила модель ИИ определять вероятность того, что виноград был заражен дефектом, известным как "аромат свежих грибов", - говорится в публикации.
Analog Devices разработала устройство с новым типом химического сенсора собственного производства, которое собирает данные об ароматических свойствах виноградного сока, отмечает газета.
По словам члена исполнительного комитета Moet Hennessy, отвечающего за исследования и разработки, Мануэля Ремана, дефект возникает не каждый год - в последний раз он проявился в урожае 2023 года. Однако когда это происходит, последствия могут быть серьезными и обходиться компании в миллионы евро из-за потерь продукции.
Поскольку современные технологии пока испытывают сложности с распознаванием запахов, Analog Devices разработала миниатюрные сенсоры, которые фиксируют общий "ароматический отпечаток" образца и обучаются распознавать связанные с определенными результатами закономерности.
Moet Hennessy предоставила данные о ранее испорченных урожаях, чтобы помочь обучить алгоритм ИИ распознавать характерные признаки дефекта.
При этом, как отмечает WSJ, компания пока не готова использовать устройство непосредственно в производстве: анализ одного образца занимает около двух часов. Это слишком долго, учитывая, что на одном из предприятий Moet & Chandon может потребоваться проверить тысячи образцов.
 
БизнесWSJ
 
 
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