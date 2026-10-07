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CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе

CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе - 07.10.2026, ПРАЙМ

CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе

Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущее финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:42+0300

2026-10-07T13:42+0300

2026-10-07T13:42+0300

мировая экономика

франция

европа

кристин лагард

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущее финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в Европе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экономистов. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны. "Вероятность распространения кризиса на другие страны и еврозону в целом очень велика, и это потенциально может привести к серьезному кризису во всем регионе", - заявил телеканалу главный экономист по Европе в консалтинговой фирме Oxford Economics Анхель Талавера. Массовые демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями протестующих с полицейскими, прошли в ряде городов Франции во вторник. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Стычки были также зафиксированы в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. По данным "Студенческого профсоюза" (Union Étudiante), около полумиллиона человек вышли во вторник на акции протеста старшеклассников и студентов по всей Франции.

франция

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мировая экономика, франция, европа, кристин лагард