Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/frantsiya-874027956.html
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе - 07.10.2026, ПРАЙМ
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе
Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущее финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:42+0300
2026-10-07T13:42+0300
мировая экономика
франция
европа
кристин лагард
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874027956.jpg?1791369773
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущее финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в Европе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экономистов. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны. "Вероятность распространения кризиса на другие страны и еврозону в целом очень велика, и это потенциально может привести к серьезному кризису во всем регионе", - заявил телеканалу главный экономист по Европе в консалтинговой фирме Oxford Economics Анхель Талавера. Массовые демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями протестующих с полицейскими, прошли в ряде городов Франции во вторник. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Стычки были также зафиксированы в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. По данным "Студенческого профсоюза" (Union Étudiante), около полумиллиона человек вышли во вторник на акции протеста старшеклассников и студентов по всей Франции.
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, европа, кристин лагард
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Кристин Лагард
13:42 07.10.2026
 
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе

CNN: финансовые проблемы во Франции могут вызвать масштабный кризис в Европе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущее финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в Европе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экономистов.
Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны.
"Вероятность распространения кризиса на другие страны и еврозону в целом очень велика, и это потенциально может привести к серьезному кризису во всем регионе", - заявил телеканалу главный экономист по Европе в консалтинговой фирме Oxford Economics Анхель Талавера.
Массовые демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями протестующих с полицейскими, прошли в ряде городов Франции во вторник. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Стычки были также зафиксированы в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. По данным "Студенческого профсоюза" (Union Étudiante), около полумиллиона человек вышли во вторник на акции протеста старшеклассников и студентов по всей Франции.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯЕВРОПАКристин Лагард
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала