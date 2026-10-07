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На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком

На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ

На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком

Многочисленные кризисы во Франции угрожают втянуть Европейский центральный банк в столкновение с инвесторами, какого не было со времен долгового кризиса... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:27+0300

2026-10-07T16:27+0300

2026-10-07T16:27+0300

финансы

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Многочисленные кризисы во Франции угрожают втянуть Европейский центральный банк в столкновение с инвесторами, какого не было со времен долгового кризиса еврозоны более десяти лет назад, пишет Bloomberg. Кандидаты на пост президента Эммануэля Макрона требуют от ЕЦБ вмешаться и купить облигации или даже аннулировать долги."До сих пор я знал только одну страну, где люди пытались запугать центрального банкира, и это Америка Трампа с Джеромом Пауэллом. Я отказываюсь быть запуганным", — заявил губернатор Банка Франции Эммануэль Мулен, комментируя угрозы крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.Инвесторы реагируют на политический и экономический кризис сбросом французских облигаций. Премия доходности по 10-летним госдолгам по сравнению с немецкими аналогами более чем удвоилась с конца мая и на прошлой неделе достигла максимума с 2011 года. Хотя спред откатился от пика, в среду он снова вырос примерно на 12 базисных пунктов, до 139 базисных пунктов.У ЕЦБ есть инструменты для покупки облигаций, но с мандатом обеспечить стабильность цен и при инфляции выше цели в 2% он движется в противоположном направлении, ужесточая политику. "ЕЦБ не существует для решения фискальных проблем стран — он существует для борьбы с инфляцией", — подчеркнул Мулен. Министр финансов Ролан Лескюр заявил, что Франции далеко не нужна интервенция ЕЦБ, а обстоятельства отличаются от кризиса еврозоны, когда банки были в опасности.

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финансы, франция, эммануэль макрон, ецб, bloomberg, банк франции, джером пауэлл, банки, рынок