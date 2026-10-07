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На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ
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На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком
На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком - 07.10.2026, ПРАЙМ
На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком
Многочисленные кризисы во Франции угрожают втянуть Европейский центральный банк в столкновение с инвесторами, какого не было со времен долгового кризиса... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:27+0300
2026-10-07T16:27+0300
финансы
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эммануэль макрон
ецб
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Многочисленные кризисы во Франции угрожают втянуть Европейский центральный банк в столкновение с инвесторами, какого не было со времен долгового кризиса еврозоны более десяти лет назад, пишет Bloomberg. Кандидаты на пост президента Эммануэля Макрона требуют от ЕЦБ вмешаться и купить облигации или даже аннулировать долги."До сих пор я знал только одну страну, где люди пытались запугать центрального банкира, и это Америка Трампа с Джеромом Пауэллом. Я отказываюсь быть запуганным", — заявил губернатор Банка Франции Эммануэль Мулен, комментируя угрозы крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.Инвесторы реагируют на политический и экономический кризис сбросом французских облигаций. Премия доходности по 10-летним госдолгам по сравнению с немецкими аналогами более чем удвоилась с конца мая и на прошлой неделе достигла максимума с 2011 года. Хотя спред откатился от пика, в среду он снова вырос примерно на 12 базисных пунктов, до 139 базисных пунктов.У ЕЦБ есть инструменты для покупки облигаций, но с мандатом обеспечить стабильность цен и при инфляции выше цели в 2% он движется в противоположном направлении, ужесточая политику. "ЕЦБ не существует для решения фискальных проблем стран — он существует для борьбы с инфляцией", — подчеркнул Мулен. Министр финансов Ролан Лескюр заявил, что Франции далеко не нужна интервенция ЕЦБ, а обстоятельства отличаются от кризиса еврозоны, когда банки были в опасности.
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финансы, франция, эммануэль макрон, ецб, bloomberg, банк франции, джером пауэлл, банки, рынок
Финансы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕЦБ, Bloomberg, Банк Франции, Джером Пауэлл, Банки, Рынок
16:27 07.10.2026
 
На острие политики: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком

Bloomberg: кризис во Франции втягивает ЕЦБ в конфликт с рынком

ЕЦБ предоставит шести банкам еврозоны кредиты на общую сумму $3,720 млрд
ЕЦБ предоставит шести банкам еврозоны кредиты на общую сумму $3,720 млрд
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Многочисленные кризисы во Франции угрожают втянуть Европейский центральный банк в столкновение с инвесторами, какого не было со времен долгового кризиса еврозоны более десяти лет назад, пишет Bloomberg. Кандидаты на пост президента Эммануэля Макрона требуют от ЕЦБ вмешаться и купить облигации или даже аннулировать долги.
"До сих пор я знал только одну страну, где люди пытались запугать центрального банкира, и это Америка Трампа с Джеромом Пауэллом. Я отказываюсь быть запуганным", — заявил губернатор Банка Франции Эммануэль Мулен, комментируя угрозы крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.
Инвесторы реагируют на политический и экономический кризис сбросом французских облигаций. Премия доходности по 10-летним госдолгам по сравнению с немецкими аналогами более чем удвоилась с конца мая и на прошлой неделе достигла максимума с 2011 года. Хотя спред откатился от пика, в среду он снова вырос примерно на 12 базисных пунктов, до 139 базисных пунктов.
У ЕЦБ есть инструменты для покупки облигаций, но с мандатом обеспечить стабильность цен и при инфляции выше цели в 2% он движется в противоположном направлении, ужесточая политику.
"ЕЦБ не существует для решения фискальных проблем стран — он существует для борьбы с инфляцией", — подчеркнул Мулен.
Министр финансов Ролан Лескюр заявил, что Франции далеко не нужна интервенция ЕЦБ, а обстоятельства отличаются от кризиса еврозоны, когда банки были в опасности.
 
ФинансыФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕЦБBloombergБанк ФранцииДжером ПауэллБанкиРынок
 
 
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