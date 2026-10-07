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Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга
Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга - 07.10.2026, ПРАЙМ
Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга
После затяжной распродажи французского госдолга на рынке появились признаки разворота: подросшая доходность заставляет инвесторов возвращаться к покупкам, пишет | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:26+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. После затяжной распродажи французского госдолга на рынке появились признаки разворота: подросшая доходность заставляет инвесторов возвращаться к покупкам, пишет Bloomberg.Mediolanum International Funds уже слегка нарастила вложения во Франции. Amova Asset Management и Aegon Asset Management пока выжидают, но готовы войти. Повод — разрыв в доходности между 10-летними OAT и немецкими бундами: премия подскочила почти до 1,6 процентного пункта, максимум за 14 лет."Сейчас наш настрой по OAT куда позитивнее, чем месяц назад", — сказал Стив Уильямс, глава направления фиксированного дохода Amova, японской компании с активами более 330 миллиардов долларов.В июле он купил французские облигации, восстановив позицию, которую сократил во время войны с Ираном. Теперь Уильямс ждет удобного случая, чтобы увеличить вложения.Найл Скэнлон из Mediolanum использовал просадку, чтобы закрыть ставку на недооценку Франции, поскольку "спред превысил фундаментальные показатели". Однако наращивать вес он не торопится — уверенности пока не хватает.Есть признаки закрытия коротких позиций: открытый интерес к фьючерсам на OAT в понедельник упал почти на 5% — одно из крупнейших дневных падений с апреля 2025 года.Еще недавно OAT считались одним из самых надежных рынков Европы. Теперь их давят страхи из-за раздутого госдолга и неспособности властей урезать расходы. На прошлой неделе давление усилилось: проект бюджета показал катастрофический дефицит, а по стране прокатились студенческие акции. В апреле предстоят выборы, где схлестнутся крайне левые и крайне правые.Во вторник рынок получил передышку: Марин Ле Пен пообещала бороться с дефицитом, хотя аналитики усомнились в ее расчетах. В среду доходность снова выросла — на 16 базисных пунктов."Франция давно торгуется с недооцененным риском, но момент покупки близок", — говорит Ирина Курочкина из Aegon. Спред OAT к итальянским BTP достиг исторического максимума с 1992 года, что Вера Фелинг из DWS называет "хорошим буфером".Сокращение долга остается табу во Франции, отмечает Эллиот Хентов из State Street. "Как только публика осознает проблему — покупайте облигации", — советует он.
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мировая экономика, франция, иран, европа, марин ле пен, bloomberg
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, ЕВРОПА, Марин Ле Пен, Bloomberg
Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга
Bloomberg: Amova и Aegon готовятся покупать французские облигации
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
После затяжной распродажи французского госдолга на рынке появились признаки разворота: подросшая доходность заставляет инвесторов возвращаться к покупкам, пишет Bloomberg
.
Mediolanum International Funds уже слегка нарастила вложения во Франции
. Amova Asset Management и Aegon Asset Management пока выжидают, но готовы войти. Повод — разрыв в доходности между 10-летними OAT и немецкими бундами: премия подскочила почти до 1,6 процентного пункта, максимум за 14 лет.
"Сейчас наш настрой по OAT куда позитивнее, чем месяц назад", — сказал Стив Уильямс, глава направления фиксированного дохода Amova, японской компании с активами более 330 миллиардов долларов.
В июле он купил французские облигации, восстановив позицию, которую сократил во время войны с Ираном
. Теперь Уильямс ждет удобного случая, чтобы увеличить вложения.
Найл Скэнлон из Mediolanum использовал просадку, чтобы закрыть ставку на недооценку Франции, поскольку "спред превысил фундаментальные показатели". Однако наращивать вес он не торопится — уверенности пока не хватает.
Есть признаки закрытия коротких позиций: открытый интерес к фьючерсам на OAT в понедельник упал почти на 5% — одно из крупнейших дневных падений с апреля 2025 года.
CNN: финансовые проблемы во Франции грозят масштабным кризисом всей Европе
Еще недавно OAT считались одним из самых надежных рынков Европы
. Теперь их давят страхи из-за раздутого госдолга и неспособности властей урезать расходы. На прошлой неделе давление усилилось: проект бюджета показал катастрофический дефицит, а по стране прокатились студенческие акции. В апреле предстоят выборы, где схлестнутся крайне левые и крайне правые.
Во вторник рынок получил передышку: Марин Ле Пен
пообещала бороться с дефицитом, хотя аналитики усомнились в ее расчетах. В среду доходность снова выросла — на 16 базисных пунктов.
"Франция давно торгуется с недооцененным риском, но момент покупки близок", — говорит Ирина Курочкина из Aegon. Спред OAT к итальянским BTP достиг исторического максимума с 1992 года, что Вера Фелинг из DWS называет "хорошим буфером".
Сокращение долга остается табу во Франции, отмечает Эллиот Хентов из State Street. "Как только публика осознает проблему — покупайте облигации", — советует он.