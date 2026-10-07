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Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга

Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга - 07.10.2026, ПРАЙМ

Франция на грани: инвесторы ждут перелома на рынке долга

После затяжной распродажи французского госдолга на рынке появились признаки разворота: подросшая доходность заставляет инвесторов возвращаться к покупкам, пишет | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:26+0300

2026-10-07T17:26+0300

2026-10-07T17:26+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. После затяжной распродажи французского госдолга на рынке появились признаки разворота: подросшая доходность заставляет инвесторов возвращаться к покупкам, пишет Bloomberg.Mediolanum International Funds уже слегка нарастила вложения во Франции. Amova Asset Management и Aegon Asset Management пока выжидают, но готовы войти. Повод — разрыв в доходности между 10-летними OAT и немецкими бундами: премия подскочила почти до 1,6 процентного пункта, максимум за 14 лет."Сейчас наш настрой по OAT куда позитивнее, чем месяц назад", — сказал Стив Уильямс, глава направления фиксированного дохода Amova, японской компании с активами более 330 миллиардов долларов.В июле он купил французские облигации, восстановив позицию, которую сократил во время войны с Ираном. Теперь Уильямс ждет удобного случая, чтобы увеличить вложения.Найл Скэнлон из Mediolanum использовал просадку, чтобы закрыть ставку на недооценку Франции, поскольку "спред превысил фундаментальные показатели". Однако наращивать вес он не торопится — уверенности пока не хватает.Есть признаки закрытия коротких позиций: открытый интерес к фьючерсам на OAT в понедельник упал почти на 5% — одно из крупнейших дневных падений с апреля 2025 года.Еще недавно OAT считались одним из самых надежных рынков Европы. Теперь их давят страхи из-за раздутого госдолга и неспособности властей урезать расходы. На прошлой неделе давление усилилось: проект бюджета показал катастрофический дефицит, а по стране прокатились студенческие акции. В апреле предстоят выборы, где схлестнутся крайне левые и крайне правые.Во вторник рынок получил передышку: Марин Ле Пен пообещала бороться с дефицитом, хотя аналитики усомнились в ее расчетах. В среду доходность снова выросла — на 16 базисных пунктов."Франция давно торгуется с недооцененным риском, но момент покупки близок", — говорит Ирина Курочкина из Aegon. Спред OAT к итальянским BTP достиг исторического максимума с 1992 года, что Вера Фелинг из DWS называет "хорошим буфером".Сокращение долга остается табу во Франции, отмечает Эллиот Хентов из State Street. "Как только публика осознает проблему — покупайте облигации", — советует он.

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мировая экономика, франция, иран, европа, марин ле пен, bloomberg