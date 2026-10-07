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В Газе более 1,2 миллиона человек столкнулись с нехваткой продовольствия
В Газе более 1,2 миллиона человек столкнулись с нехваткой продовольствия - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Газе более 1,2 миллиона человек столкнулись с нехваткой продовольствия
Более 1,2 миллиона человек в секторе Газа и на Западном берегу столкнулись с острой нехваткой продовольствия в период с апреля по июнь 2026 года, сообщает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:49+0300
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РИМ, 7 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона человек в секторе Газа и на Западном берегу столкнулись с острой нехваткой продовольствия в период с апреля по июнь 2026 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО)
"В Газе и на Западном берегу более 1,2 миллиона человек столкнулись с кризисным или более тяжелым уровнем острой продовольственной небезопасности в период с апреля по июнь 2026 года, при этом во второй половине года, как ожидается, ситуация ухудшится", - говорится в сообщении ФАО со ссылкой на данные системы мониторинга IPC.
ФАО запрашивает 140,9 миллиона долларов на 2027 год для оказания срочной сельскохозяйственной помощи и содействия восстановлению в Газе и на Западном берегу. Организация отмечает, что сельскохозяйственная поддержка необходима для восстановления производства продовольствия и источников средств к существованию.
Для сравнения: в период с 1 апреля по 10 мая 2025 года 1,95 миллиона человек, или 93% населения сектора Газа находились на уровне острой продовольственной небезопасности (фаза 3) или выше, в том числе 925 тысяч - в чрезвычайной ситуации (фаза 4) и 244 тысячи - в условиях катастрофы (фаза 5).
Принятая международным сообществом Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) выделяет пять уровней острой нехватки продовольствия, - от первого, минимального, до пятого, катастрофического. Третий, четвертый и пятый уровни соответствуют кризису, чрезвычайной ситуации и катастрофе соответственно.
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мировая экономика, газа, фао, оон
Мировая экономика, Газа, ФАО, ООН
В Газе более 1,2 миллиона человек столкнулись с нехваткой продовольствия
ФАО: более 1,2 миллиона человек в Газе столкнулись с острой нехваткой продовольствия
РИМ, 7 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона человек в секторе Газа и на Западном берегу столкнулись с острой нехваткой продовольствия в период с апреля по июнь 2026 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО)
"В Газе и на Западном берегу более 1,2 миллиона человек столкнулись с кризисным или более тяжелым уровнем острой продовольственной небезопасности в период с апреля по июнь 2026 года, при этом во второй половине года, как ожидается, ситуация ухудшится", - говорится в сообщении ФАО со ссылкой на данные системы мониторинга IPC.
ФАО запрашивает 140,9 миллиона долларов на 2027 год для оказания срочной сельскохозяйственной помощи и содействия восстановлению в Газе и на Западном берегу. Организация отмечает, что сельскохозяйственная поддержка необходима для восстановления производства продовольствия и источников средств к существованию.
Для сравнения: в период с 1 апреля по 10 мая 2025 года 1,95 миллиона человек, или 93% населения сектора Газа находились на уровне острой продовольственной небезопасности (фаза 3) или выше, в том числе 925 тысяч - в чрезвычайной ситуации (фаза 4) и 244 тысячи - в условиях катастрофы (фаза 5).
Принятая международным сообществом Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) выделяет пять уровней острой нехватки продовольствия, - от первого, минимального, до пятого, катастрофического. Третий, четвертый и пятый уровни соответствуют кризису, чрезвычайной ситуации и катастрофе соответственно.