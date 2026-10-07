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Промпроизводство в Германии в августе выросло на 0,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Промпроизводство в Германии в августе выросло на 0,5%
Промпроизводство в Германии в августе выросло на 0,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в Германии в августе выросло на 0,5%
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 0,5% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:17+0300
2026-10-07T08:17+0300
промышленность
сша
германия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 0,5% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) в среду, 7 октября, в 9.00 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 октября. За неделю по 25 сентября показатель вырос на 0,9 миллиона баррелей, до 427,3 миллиона. В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего сентябрьского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 б.п., до уровня 3,75-4% годовых.
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промышленность, сша, германия
Промышленность, США, ГЕРМАНИЯ
08:17 07.10.2026
 
Промпроизводство в Германии в августе выросло на 0,5%

Trading Economics: промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 0,5%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 0,5% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) в среду, 7 октября, в 9.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 октября. За неделю по 25 сентября показатель вырос на 0,9 миллиона баррелей, до 427,3 миллиона.
В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего сентябрьского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 б.п., до уровня 3,75-4% годовых.
 
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