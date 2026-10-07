https://1prime.ru/20261007/germanija-874011868.html

Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2%

Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:20+0300

2026-10-07T09:20+0300

2026-10-07T10:20+0300

промышленность

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874011868.jpg?1791357611

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали увеличения показателя только лишь на 0,5%.В годовом выражении объем промышленного производства в стране в августе увеличился на 2,3%.Месяцем ранее показатель продемонстрировал снижение на 1,2% в месячном выражении (первоначально падение на 1,1%), в годовом - опустился на 1,8%.Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в августе к июлю выросло на 0,6%. Производство товаров производственно-технического назначения увеличилось на 1,2%, потребительских товаров - на 0,6%.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, германия