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Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2%
Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2%
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:20+0300
2026-10-07T09:20+0300
2026-10-07T10:20+0300
промышленность
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали увеличения показателя только лишь на 0,5%.В годовом выражении объем промышленного производства в стране в августе увеличился на 2,3%.Месяцем ранее показатель продемонстрировал снижение на 1,2% в месячном выражении (первоначально падение на 1,1%), в годовом - опустился на 1,8%.Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в августе к июлю выросло на 0,6%. Производство товаров производственно-технического назначения увеличилось на 1,2%, потребительских товаров - на 0,6%.
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промышленность, мировая экономика, германия
Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний выросло на 2%
Destatis: промпроизводство в Германии с учетом сезонных колебаний в августе выросло на 2%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали увеличения показателя только лишь на 0,5%.
В годовом выражении объем промышленного производства в стране в августе увеличился на 2,3%.
Месяцем ранее показатель продемонстрировал снижение на 1,2% в месячном выражении (первоначально падение на 1,1%), в годовом - опустился на 1,8%.
Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в августе к июлю выросло на 0,6%. Производство товаров производственно-технического назначения увеличилось на 1,2%, потребительских товаров - на 0,6%.