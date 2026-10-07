https://1prime.ru/20261007/gogaladze-873976997.html

Финансист объяснила, когда облигации выгоднее банковского вклада

Финансист объяснила, когда облигации выгоднее банковского вклада - 07.10.2026, ПРАЙМ

Финансист объяснила, когда облигации выгоднее банковского вклада

Прогноз по средней ставке ЦБ на 2026 год повышен до 14,5–14,6%, а к 7,5–8,5% регулятор может прийти только к 2028–2029 годам. Основатель школы финансовой... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T03:03+0300

2026-10-07T03:03+0300

2026-10-07T03:03+0300

эксклюзив

финансы

банки

рынок

вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Прогноз по средней ставке ЦБ на 2026 год повышен до 14,5–14,6%, а к 7,5–8,5% регулятор может прийти только к 2028–2029 годам. Основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе, объяснила агентству "Прайм", когда облигации выгоднее банковского вклада и как комбинировать инструменты для баланса доходности и надежности.Вклад остается базовым инструментом благодаря предсказуемости: инвестор заранее знает условия и при соблюдении договора получает заявленный доход. Если банк входит в топ-10 и участвует в системе страхования вкладов, риск потери минимален."У облигаций государственной защиты нет: если эмитент не сможет расплатиться, государство не обязано возвращать деньги. Свежий пример — дефолт ПАО "ЕвроТранс" 5 и 17 августа 2026 года по трем выпускам на сумму около 127 миллионов рублей, где 85–90% держателей — розничные инвесторы", - поясняет Гогаладзе.Облигации выигрывают у вклада в ряде случаев. Флоатеры с плавающим купоном привязаны к ключевой ставке (например, ставка + 1,5%), их доходность всегда выше ключевой, а цена меняется незначительно. Длинные облигации с фиксированным купоном сейчас стоят дешево — 500–800 рублей при номинале 1000 рублей: при снижении ставки их цена вырастет, и инвестор заработает дважды — на купонах и на росте цены на 10–20%.Однако ЦБ смягчает политику медленно: прогноз средней ставки на 2027 год — 10,5–12,5%, на 2028 год — 8–9%, поэтому рост цен на длинные бумаги будет постепенным. Доходность длинных ОФЗ на 27 июля 2026 года составляла 15,89% на 10 лет, 16,02% на 15 лет и 16,18% на 30 лет — существенная премия к ставке 14%, но и риск колебаний цены выше: в июне 2026 года при снижении ставки на 0,25% гособлигации упали на 7%.Начинающим инвесторам подходят три типа инструментов. Короткие ОФЗ с погашением через 6–12 месяцев — цена почти не меняется, надежность максимальная. Флоатеры с надбавкой к ключевой ставке обычно 1–1,5% (выше 2% брать не стоит) и качественные корпоративные облигации с рейтингом не ниже AA. Длинные ОФЗ с фиксированным купоном стоит добавлять постепенно — на деньги, которые не понадобятся 3–5 лет. Бумаги с рейтингом ниже AA лучше избегать, а доходность 18–20% при сроке погашения более года — это высокодоходные облигации с соответствующим уровнем риска.Главный риск при переходе из вклада в облигации — процентный: если ЦБ начнет повышать ставку после покупки длинных бумаг с фиксированным купоном, их цена снизится (купили за 800 рублей — упала до 700). Пока инвестор не продал, убыток не зафиксирован, но минус в портфеле неприятен. Кредитный риск касается корпоративных бумаг: к августу 2026 года "ЕвроТранс" накопил 15 технических дефолтов, прежде чем перейти в полноценный.Эксперт напоминает про риски ликвидности (некоторые облигации сложно продать по хорошей цене), риски реинвестирования (при снижении ставок новые бумаги дадут меньше) и риски неправильного срока. Последние — самая частая проблема, когда деньги нужны через полгода, а облигация погашается через 8 лет.Срок размещения определяет выбор. Для горизонта 6 месяцев длинные облигации не подходят: оптимальны вклад, накопительный счет, фонд денежного рынка, короткие облигации или флоатеры. Для горизонта 1 год можно добавить облигации: примерно 50–70% во вклады и денежный рынок, 30–50% в короткие ОФЗ и флоатеры. Для горизонта 3 года облигации интереснее: бумаги с погашением до трех лет (ОФЗ, качественные корпоративные, флоатеры) и небольшая часть длинных облигаций с фиксированным купоном. Для горизонта 5 лет и больше — ОФЗ, корпоративные облигации, флоатеры и фонд ликвидности для докупки на снижениях, все это можно разместить на ИИС и получить налоговый вычет.Для снижения рисков эксперт советует несколько стратегий: лестница облигаций (распределение бумаг по срокам — 6 месяцев, год, два-три года), постепенная покупка (разделить сумму на 4–6 частей и покупать несколько месяцев), сочетание фиксированных облигаций и флоатеров (например, 50 на 50) и диверсификация (не покупать 100% бумаг одного эмитента). "Неквалифицированным инвесторам эти стратегии подходят, но стоит избегать сложных структурных продуктов и облигаций с непонятными условиями: чем сложнее объяснить себе, откуда берется доходность, тем осторожнее нужно относиться к инструменту. И не стоит забывать про налоги", - подытоживает Ольга Гогаладзе.

https://1prime.ru/20261006/nalogi-873956384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, рынок, вклады