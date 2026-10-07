Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/gok-874043540.html
Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29%
Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29%
Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" (Белгородская область) планирует увеличить переработку руды на 29%, до 1,8 миллиона тонн до весны... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:15+0300
2026-10-07T18:26+0300
промышленность
белгородская область
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874043540.jpg?1791386803
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" (Белгородская область) планирует увеличить переработку руды на 29%, до 1,8 миллиона тонн до весны 2027 года, сообщила компания. "Яковлевский ГОК компании "Северсталь" начал сушильный сезон 2026/27. До весны 2027 года на сушильном комплексе планируется обработать около 1,8 миллиона тонн руды. В прошлом сушильном сезоне фабрика переработала 1,4 миллиона тонн руды, планы на этот год - 1,8 миллиона тонн руды - больше примерно на 29% в сравнении с прошлым периодом", - сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году сезон отгрузки сухой руды на Яковлевском ГОКе длится с октября по март. Снижение влажности руды с 8% до 3% предотвращает ее смерзание при железнодорожной транспортировке, уточнили в компании. "Одним из новых решений по подготовке к сушильному сезону стало изменение конструкции огнеупорного элемента горелки теплогенератора: вместо одной конструкции из четырех частей специалисты использовали восемь элементов. Это позволило снизить тепловую нагрузку и отказаться от замены элемента в течение всего прошлого сушильного сезона. Экономический эффект составил 0,6 млн рублей", - приводятся в релизе слова генерального директора Яковлевского ГОКа Андрея Игнатьева. Благодаря реализации комплекса новых технических решений, комбинат сэкономит порядка 1,1 миллиона рублей на обслуживании агрегата, что снизит себестоимость готовой продукции, добавили в компании.
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, белгородская область, северсталь
Промышленность, Белгородская область, Северсталь
18:15 07.10.2026 (обновлено: 18:26 07.10.2026)
 
Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29%

Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды до 1,8 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" (Белгородская область) планирует увеличить переработку руды на 29%, до 1,8 миллиона тонн до весны 2027 года, сообщила компания.
"Яковлевский ГОК компании "Северсталь" начал сушильный сезон 2026/27. До весны 2027 года на сушильном комплексе планируется обработать около 1,8 миллиона тонн руды. В прошлом сушильном сезоне фабрика переработала 1,4 миллиона тонн руды, планы на этот год - 1,8 миллиона тонн руды - больше примерно на 29% в сравнении с прошлым периодом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году сезон отгрузки сухой руды на Яковлевском ГОКе длится с октября по март.
Снижение влажности руды с 8% до 3% предотвращает ее смерзание при железнодорожной транспортировке, уточнили в компании.
"Одним из новых решений по подготовке к сушильному сезону стало изменение конструкции огнеупорного элемента горелки теплогенератора: вместо одной конструкции из четырех частей специалисты использовали восемь элементов. Это позволило снизить тепловую нагрузку и отказаться от замены элемента в течение всего прошлого сушильного сезона. Экономический эффект составил 0,6 млн рублей", - приводятся в релизе слова генерального директора Яковлевского ГОКа Андрея Игнатьева.
Благодаря реализации комплекса новых технических решений, комбинат сэкономит порядка 1,1 миллиона рублей на обслуживании агрегата, что снизит себестоимость готовой продукции, добавили в компании.
 
ПромышленностьБелгородская областьСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала