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Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29%

Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Яковлевский ГОК "Северстали" планирует увеличить переработку руды на 29%

Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" (Белгородская область) планирует увеличить переработку руды на 29%, до 1,8 миллиона тонн до весны... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:15+0300

2026-10-07T18:15+0300

2026-10-07T18:26+0300

промышленность

белгородская область

северсталь

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" (Белгородская область) планирует увеличить переработку руды на 29%, до 1,8 миллиона тонн до весны 2027 года, сообщила компания. "Яковлевский ГОК компании "Северсталь" начал сушильный сезон 2026/27. До весны 2027 года на сушильном комплексе планируется обработать около 1,8 миллиона тонн руды. В прошлом сушильном сезоне фабрика переработала 1,4 миллиона тонн руды, планы на этот год - 1,8 миллиона тонн руды - больше примерно на 29% в сравнении с прошлым периодом", - сказано в сообщении. Отмечается, что в этом году сезон отгрузки сухой руды на Яковлевском ГОКе длится с октября по март. Снижение влажности руды с 8% до 3% предотвращает ее смерзание при железнодорожной транспортировке, уточнили в компании. "Одним из новых решений по подготовке к сушильному сезону стало изменение конструкции огнеупорного элемента горелки теплогенератора: вместо одной конструкции из четырех частей специалисты использовали восемь элементов. Это позволило снизить тепловую нагрузку и отказаться от замены элемента в течение всего прошлого сушильного сезона. Экономический эффект составил 0,6 млн рублей", - приводятся в релизе слова генерального директора Яковлевского ГОКа Андрея Игнатьева. Благодаря реализации комплекса новых технических решений, комбинат сэкономит порядка 1,1 миллиона рублей на обслуживании агрегата, что снизит себестоимость готовой продукции, добавили в компании.

белгородская область

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промышленность, белгородская область, северсталь