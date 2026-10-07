https://1prime.ru/20261007/gosudarstvo-874019352.html

Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру

Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру - 07.10.2026, ПРАЙМ

Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое, а Россия "достаточно быстро адаптируется", в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:16+0300

2026-10-07T11:16+0300

2026-10-07T11:16+0300

технологии

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое, а Россия "достаточно быстро адаптируется", в том числе, к цифровому миру, заявил он в рамках пленарной сессии на форуме "Цифровые решения". "Когда мы говорим о государственных услугах, мы говорим все-таки в первую очередь о государственном аппарате. Государственный аппарат может быть эффективным, может быть не очень эффективным. И если говорить про эффективность государства в целом, то, конечно, эффективность государства всегда является производной от бизнеса", - сказал он. "Ни одно государство в мире ни в какой период своего существования не могло конкурировать по эффективности с коммерческим сектором. Всегда государство было принимающим инновации, а не наоборот. И в этом смысле чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. В принципе, наше государство достаточно быстро адаптируется, в том числе, к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии", - продолжил Греф. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, герман греф, сбербанк