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Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру
Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру - 07.10.2026, ПРАЙМ
Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое, а Россия "достаточно быстро адаптируется", в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:16+0300
2026-10-07T11:16+0300
технологии
россия
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое, а Россия "достаточно быстро адаптируется", в том числе, к цифровому миру, заявил он в рамках пленарной сессии на форуме "Цифровые решения". "Когда мы говорим о государственных услугах, мы говорим все-таки в первую очередь о государственном аппарате. Государственный аппарат может быть эффективным, может быть не очень эффективным. И если говорить про эффективность государства в целом, то, конечно, эффективность государства всегда является производной от бизнеса", - сказал он. "Ни одно государство в мире ни в какой период своего существования не могло конкурировать по эффективности с коммерческим сектором. Всегда государство было принимающим инновации, а не наоборот. И в этом смысле чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. В принципе, наше государство достаточно быстро адаптируется, в том числе, к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии", - продолжил Греф. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, герман греф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
11:16 07.10.2026
 
Греф: Россия достаточно быстро адаптируется к цифровому миру

Греф: чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое, а Россия "достаточно быстро адаптируется", в том числе, к цифровому миру, заявил он в рамках пленарной сессии на форуме "Цифровые решения".
"Когда мы говорим о государственных услугах, мы говорим все-таки в первую очередь о государственном аппарате. Государственный аппарат может быть эффективным, может быть не очень эффективным. И если говорить про эффективность государства в целом, то, конечно, эффективность государства всегда является производной от бизнеса", - сказал он.
"Ни одно государство в мире ни в какой период своего существования не могло конкурировать по эффективности с коммерческим сектором. Всегда государство было принимающим инновации, а не наоборот. И в этом смысле чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. В принципе, наше государство достаточно быстро адаптируется, в том числе, к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии", - продолжил Греф.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯГерман ГрефСбербанк
 
 
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