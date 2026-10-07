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Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом

Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом - 07.10.2026, ПРАЙМ

Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:46+0300

2026-10-07T11:46+0300

2026-10-07T11:46+0300

технологии

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг. Выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения", он затронул тему конкуренции между государством и бизнесом при оказании цифровых услуг. "Наше государство достаточно быстро адаптируется к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии, и возникает соблазн переступить границу и начать оказывать эти услуги самому... Поиск этой границы – это, на самом деле, очень большая история. Сильное государство должно не только уметь оказывать услуги, а говорить "нет", останавливаться у границы собственной эффективности", – считает глава Сбербанка. По его словам, государство бывает эффективным, когда находит эффективную границу и не принимается за конкурентные сферы, где бизнес будет более эффективен. Греф добавил, что сейчас Россия находится на этапе формирования рынка цифровых услуг. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, герман греф, сбербанк