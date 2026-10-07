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Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом
Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом - 07.10.2026, ПРАЙМ
Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:46+0300
2026-10-07T11:46+0300
2026-10-07T11:46+0300
технологии
россия
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг.
Выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения", он затронул тему конкуренции между государством и бизнесом при оказании цифровых услуг.
"Наше государство достаточно быстро адаптируется к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии, и возникает соблазн переступить границу и начать оказывать эти услуги самому... Поиск этой границы – это, на самом деле, очень большая история. Сильное государство должно не только уметь оказывать услуги, а говорить "нет", останавливаться у границы собственной эффективности", – считает глава Сбербанка.
По его словам, государство бывает эффективным, когда находит эффективную границу и не принимается за конкурентные сферы, где бизнес будет более эффективен.
Греф добавил, что сейчас Россия находится на этапе формирования рынка цифровых услуг.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, герман греф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом
Греф: нужны четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимыми четкие границы между государством и бизнесом в сфере цифровых услуг.
Выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения", он затронул тему конкуренции между государством и бизнесом при оказании цифровых услуг.
"Наше государство достаточно быстро адаптируется к цифровому миру. Оно применяет самые последние технологии, и возникает соблазн переступить границу и начать оказывать эти услуги самому... Поиск этой границы – это, на самом деле, очень большая история. Сильное государство должно не только уметь оказывать услуги, а говорить "нет", останавливаться у границы собственной эффективности", – считает глава Сбербанка.
По его словам, государство бывает эффективным, когда находит эффективную границу и не принимается за конкурентные сферы, где бизнес будет более эффективен.
Греф добавил, что сейчас Россия находится на этапе формирования рынка цифровых услуг.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.