https://1prime.ru/20261007/gref-874021800.html

Греф рассказал о тренде на переход в цифру

Греф рассказал о тренде на переход в цифру - 07.10.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал о тренде на переход в цифру

Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:10+0300

2026-10-07T12:10+0300

2026-10-07T12:10+0300

технологии

финансы

банки

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874021800.jpg?1791364242

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мне кажется, в отношениях с клиентом слово "побороть" не очень работает. Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов, но очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". Греф пояснил, что для пользователей, пока не готовых переходить на цифровые сервисы, должна быть и офлайн-инфраструктура. "Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, наши отделения очень большие изменения претерпевают", - добавил он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, герман греф, сбербанк