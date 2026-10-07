Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф рассказал о тренде на переход в цифру - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/gref-874021800.html
Греф рассказал о тренде на переход в цифру
Греф рассказал о тренде на переход в цифру - 07.10.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о тренде на переход в цифру
Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:10+0300
2026-10-07T12:10+0300
технологии
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874021800.jpg?1791364242
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мне кажется, в отношениях с клиентом слово "побороть" не очень работает. Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов, но очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". Греф пояснил, что для пользователей, пока не готовых переходить на цифровые сервисы, должна быть и офлайн-инфраструктура. "Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, наши отделения очень большие изменения претерпевают", - добавил он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
12:10 07.10.2026
 
Греф рассказал о тренде на переход в цифру

Греф: Сбербанк сохраняет офлайн инфраструктуру для тех, кто не готов переходить в цифру

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мне кажется, в отношениях с клиентом слово "побороть" не очень работает. Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов, но очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
Греф пояснил, что для пользователей, пока не готовых переходить на цифровые сервисы, должна быть и офлайн-инфраструктура. "Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, наши отделения очень большие изменения претерпевают", - добавил он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала