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Греф рассказал о тренде на переход в цифру
Греф рассказал о тренде на переход в цифру - 07.10.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о тренде на переход в цифру
Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:10+0300
2026-10-07T12:10+0300
2026-10-07T12:10+0300
технологии
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мне кажется, в отношениях с клиентом слово "побороть" не очень работает. Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов, но очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
Греф пояснил, что для пользователей, пока не готовых переходить на цифровые сервисы, должна быть и офлайн-инфраструктура. "Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, наши отделения очень большие изменения претерпевают", - добавил он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, финансы, банки, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Греф рассказал о тренде на переход в цифру
Греф: Сбербанк сохраняет офлайн инфраструктуру для тех, кто не готов переходить в цифру
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет офлайн‑инфраструктуру для тех, кто пока не готов к полному переходу на цифровые сервисы, но уже сейчас наблюдает тренд на переход в цифру, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мне кажется, в отношениях с клиентом слово "побороть" не очень работает. Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов, но очевидно тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
Греф пояснил, что для пользователей, пока не готовых переходить на цифровые сервисы, должна быть и офлайн-инфраструктура. "Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, наши отделения очень большие изменения претерпевают", - добавил он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.