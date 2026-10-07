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Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников
Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников - 07.10.2026, ПРАЙМ
Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников
Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников, что позволит ей ежегодно сохранять для бюджета несколько миллионов лари, заявил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:44+0300
2026-10-07T12:44+0300
мировая экономика
азербайджан
грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт - ПРАЙМ. Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников, что позволит ей ежегодно сохранять для бюджета несколько миллионов лари, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. "Очень важно, что импорт электроэнергии из Азербайджана будет осуществляться без посредников. Посредник означал для государства дополнительные расходы, и только в случае Азербайджана после устранения посредника государство будет ежегодно сохранять несколько миллионов (лари)", — сказал Кобахидзе на заседании правительства. Премьер отметил, что важным направлением внешнеэкономического сотрудничества стало укрепление связей Грузии с соседними странами. В частности, он выделил заключенное с Азербайджаном соглашение, которое, по его словам, имеет стратегическое значение для страны. "В рамках соглашения с Азербайджаном на 20-летнюю перспективу Грузия получила гарантии как в отношении объемов газа, так и низкой цены", — сказал Кобахидзе. По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, объем импорта электроэнергии из Азербайджана за январь–август 2026 года составил 164 миллиона киловатт-час. За аналогичный период 2025 года показатель составлял 417 миллионов киловатт-час, а в январе–августе 2024 года — 186 миллионов киловатт-час.
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мировая экономика, азербайджан, грузия
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ
12:44 07.10.2026
 
Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников

Кобахидзе: Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников

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ТБИЛИСИ, 7 окт - ПРАЙМ. Грузия будет импортировать электроэнергию из Азербайджана без посредников, что позволит ей ежегодно сохранять для бюджета несколько миллионов лари, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
"Очень важно, что импорт электроэнергии из Азербайджана будет осуществляться без посредников. Посредник означал для государства дополнительные расходы, и только в случае Азербайджана после устранения посредника государство будет ежегодно сохранять несколько миллионов (лари)", — сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Премьер отметил, что важным направлением внешнеэкономического сотрудничества стало укрепление связей Грузии с соседними странами. В частности, он выделил заключенное с Азербайджаном соглашение, которое, по его словам, имеет стратегическое значение для страны. "В рамках соглашения с Азербайджаном на 20-летнюю перспективу Грузия получила гарантии как в отношении объемов газа, так и низкой цены", — сказал Кобахидзе.
По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, объем импорта электроэнергии из Азербайджана за январь–август 2026 года составил 164 миллиона киловатт-час. За аналогичный период 2025 года показатель составлял 417 миллионов киловатт-час, а в январе–августе 2024 года — 186 миллионов киловатт-час.
 
Мировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНГРУЗИЯ
 
 
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