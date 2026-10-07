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В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом
В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом
Грузовик на железнодорожном переезде столкнулся с пассажирским поездом в Челябинской области, пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:06+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Грузовик на железнодорожном переезде столкнулся с пассажирским поездом в Челябинской области, пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 октября в 09.35 (07.35 мск) на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом №6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Предварительно, травмирован водитель автомобиля, отмечает ЮУЖД.
Схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавляет пресс-служба.
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В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом
В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Грузовик на железнодорожном переезде столкнулся с пассажирским поездом в Челябинской области, пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 октября в 09.35 (07.35 мск) на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом №6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Предварительно, травмирован водитель автомобиля, отмечает ЮУЖД.
Схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавляет пресс-служба.