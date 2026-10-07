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ГТЛК и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку вертолетов

ГТЛК и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку вертолетов - 07.10.2026, ПРАЙМ

ГТЛК и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку вертолетов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) и холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали контракт на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:15+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) и холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8МТВ-1, машины будут переданы авиаперевозчикам на льготных условиях, говорится в сообщении Минпромторга России. "ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) и холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" подписали контракт на поставку вертолетной техники. Авиаперевозчикам на льготных условиях передадут 72 машины Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России в рамках инвестпроекта по обновлению вертолетного парка и с использованием средств Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении ведомства. Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков отметил, что поставляемые в рамках нового контракта вертолеты Ми-8МТВ-1 помогут в перевозке людей и грузов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. "В случае необходимости силами эксплуатантов машины могут быть оснащены специальными модулями для выполнения поисково-спасательных и медицинских задач", - добавил Абраменков, чьи слова приводятся пресс-службой. В рамках инвестпроекта в 2023-2026 годах регионы России уже получили 86 вертолетов. Новые поставки продолжат работу по развитию транспортной системы страны и оснащению региональных авиакомпаний новой техникой на льготных условиях, подчеркнули в Минпромторге. "Первые вертолеты в рамках этого контракта авиастроители "Ростеха" планируют изготовить и передать эксплуатантам до конца текущего года", - сказал первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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